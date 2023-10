Maverick Viñales (2e) : "De bonnes chances pour la pole

Fidèle à son tempérament, Maverick Viñales (28 ans) était d'humeur très détendue après la première journée d'essais du GP de Thaïlande. "Je dis toujours à mon équipe que si nous pouvons rouler avec une ligne précise, alors nous serons rapides. Et j'ai vraiment pu rouler de manière très précise. Les problèmes qui nous ont souvent tourmentés cette saison, à savoir le comportement délicat des freins et l'accélération dans les virages serrés, sont ici très bien maîtrisés".

Après avoir trébuché en Australie et n'être parvenu à s'exprimer que sur le mouillé à Buriram l'an dernier, l'équipe d'usine de Noale a retrouvé le sourire. "Je pense que nous sommes définitivement prêts pour la course de dimanche. Mais je pense aussi que nous avons de bonnes chances de décrocher la pole position samedi. Nous nous débrouillons bien avec les pneus. Et nous pouvons encore nous améliorer ici si nous adaptons un peu mieux l'électronique, et je peux en effet influencer l'usure des gommes avec ma main d'accélérateur".

Le Catalan ne peut toutefois pas situer précisément son adversaire avant son 224e Grand Prix. "Normalement, les Ducati deviennent toujours nettement plus rapides du vendredi au samedi. Mais nous avons certainement encore du potentiel. Mon temps d'aujourd'hui était déjà aussi rapide que mon temps de qualification il y a un an. On peut donc imaginer que c'est déjà un pilotage différent".

Viñales vante les nouvelles sensations de pilotage qu'il a acquises au guidon de sa RS-GP23. "Ce qui compte, c'est de pouvoir ouvrir les gaz au bon moment. Cela se rapporte surtout au rayon de courbure respectif et à l'inclinaison correspondante. C'est ce que j'entends par précision".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601