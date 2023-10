Maverick Viñales (2°): "Buone possibilità di fare la pole".

In linea con la sua natura, Maverick Viñales (28) era decisamente di buon umore dopo la prima giornata di prove del GP di Thailandia. "Dico sempre al mio team che se riusciamo a percorrere una linea precisa, allora siamo veloci. E io sono riuscito a guidare in modo molto preciso. I problemi che ci hanno spesso afflitto in questa stagione, ovvero il difficile comportamento in frenata e l'accelerazione in uscita dalle curve strette, qui li abbiamo gestiti abbastanza bene".

Dopo l'inciampo in Australia e l'inizio della stagione sul bagnato a Buriram, il team di Noale ha potuto contare su un sacco di sole. "Penso che siamo decisamente pronti per la gara di domenica. Ma credo che abbiamo anche buone possibilità di conquistare la pole position sabato. Stiamo andando bene con le gomme. E possiamo ancora migliorare se regoliamo un po' meglio l'elettronica e, dopotutto, posso influenzare l'usura della gomma con la mano dell'acceleratore".

Il catalano, tuttavia, non può classificare esattamente i suoi avversari prima del suo 224° Gran Premio. "Di solito le Ducati sono sempre molto più veloci dal venerdì al sabato. Ma noi abbiamo ancora del potenziale. Il mio tempo di oggi è già stato pari a quello delle qualifiche di un anno fa. Quindi si può immaginare che la guida sia già diversa".

Viñales elogia il ritrovato feeling di guida sulla sua RS-GP23. "La cosa fondamentale è che posso aprire il gas esattamente al momento giusto. Questo si riferisce soprattutto al rispettivo raggio di curva e al corrispondente angolo di piega. È questo che intendo per precisione".

Risultati delle prove della MotoGP, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601