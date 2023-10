Maverick Viñales (2º): "Boas hipóteses para a pole".

De acordo com a sua natureza, Maverick Viñales (28) estava num estado de espírito decididamente otimista após o primeiro dia de treinos para o GP da Tailândia. "Digo sempre à minha equipa que se conseguirmos seguir uma linha precisa, então somos rápidos. E eu consegui mesmo rodar com muita precisão. Os problemas que nos têm atormentado frequentemente esta época, nomeadamente o comportamento de travagem difícil e a aceleração em curvas apertadas, temos um bom controlo aqui."

Depois de ter tropeçado na Austrália e de só ter conseguido ganhar velocidade no molhado em Buriram no ano passado, a equipa de fábrica de Noale tem agora muito sol. "Penso que estamos definitivamente prontos para a corrida de domingo. Mas penso que também temos uma boa hipótese de conseguir a pole position no sábado. Estamos a trabalhar bem com os pneus. E ainda podemos melhorar aqui se ajustarmos a eletrónica um pouco melhor e, afinal, posso influenciar o desgaste da borracha com a minha mão no acelerador."

O catalão, no entanto, não pode classificar exatamente os seus adversários antes do seu 224º Grande Prémio. "Normalmente, as Ducati são sempre muito mais rápidas de sexta-feira para sábado. Mas certamente ainda temos potencial. O meu tempo de hoje já foi tão rápido como o meu tempo de qualificação de há um ano atrás. Por isso, podem imaginar que já é uma pilotagem diferente."

Viñales elogia a nova sensação de pilotagem do seu RS-GP23. "O mais importante é que consigo abrir o acelerador exatamente no momento certo. Isto refere-se sobretudo ao respetivo raio de curva e ao ângulo de inclinação correspondente. É isso que quero dizer com precisão".

Resultado dos treinos de MotoGP, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601