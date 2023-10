Luca Marini : la différence entre GP22 & GP23 est plus grande

Le circuit international de Chang est un lieu que Luca Marini affectionne particulièrement. Il y est monté deux fois sur le podium en Moto2, dont une fois en tant que vainqueur en 2019. Mais il avait déjà prévenu jeudi : "C'est à chaque fois très difficile ici, car les écarts entre les pilotes sont très serrés. Il est donc important de faire une bonne qualification. Car avec ces températures élevées - quand il ne pleut pas - il est difficile de suivre les autres pilotes. Il sera particulièrement important d'être devant en raison de la température du pneu avant et des freins".

De fait, le top 10 du vendredi se tenait en à peine trois dixièmes de seconde. Marini s'est classé cinquième à 0,199 seconde du meilleur temps du jour, Jorge Martin (Prima Pramac Racing). "En général, c'était une journée positive. Le feeling avec la moto est bon, mais il y a encore quelque chose à travailler, notamment dans la dernière partie de la phase de freinage en entrée de virage", a décrit le pilote Ducati GP22 du Mooney VR46 Racing Team. "Nous devons trouver un autre équilibre dans cette phase, je n'arrive pas à faire tourner la moto. Nous allons essayer quelque chose dans ce domaine pour demain afin de trouver une meilleure voie".

En guise de référence, le frère de Valentino Rossi ne fait pas référence à un copain VR46, mais à Jorge Martin, deuxième du championnat du monde : "En ce moment, Martin fait un travail formidable. Mais son feeling avec la moto est aussi incroyable. Si l'on regarde ses données, il peut faire chaque virage dans un verre d'eau, comme on dit en Italie. Il est difficile de comparer les données avec lui. Nous devons donc travailler un peu et essayer de trouver un meilleur compromis".

"A part cela, je pense que j'ai été assez fort", a conclu Marini après la première journée d'essais. "Je pense que nous sommes compétitifs. Mais le problème, ici à Buriram, c'est que les écarts sont pratiquement nuls. Une très bonne séance de qualification sera donc décisive. Mais se placer en première ligne sera très difficile - avec toutes les autres Ducati, les pilotes Aprilia et même les KTM, je les ai en ligne de mire pour samedi".

Interrogé sur la force de rotation de Martin évoquée plus haut, Marini s'est montré plus précis : "Jorge a déjà piloté d'une manière formidable l'an dernier, mais il n'était pas encore aussi fantastique. Cela dépend aussi beaucoup du feeling et de la confiance sur la moto, qui peuvent faire que tu pousses plus et que tu roules mieux. Tout le monde roule très bien ici à chaque fois, mais il a simplement trouvé un très bon équilibre qui fonctionne très bien sur n'importe quel circuit".

"Nous devons donc continuer à travailler, mais nous faisons déjà un excellent travail", a souligné l'Italien de l'équipe cliente de Ducati. "Après tout, il est normal qu'il soit un peu plus rapide parce qu'il a une moto d'usine. Après toutes les mises à jour, la différence entre la moto d'usine et la moto de Bez et moi est maintenant un peu plus grande. Mais ce n'est pas grave et ce n'est pas une excuse pour nous, car nous pouvons aussi monter sur le podium avec notre moto à chaque Grand Prix".

Résultat MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601