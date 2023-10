Luca Marini: Differenza tra GP22 e GP23 più grande

Dopo il quinto posto ottenuto venerdì a Buriram, Luca Marini ha analizzato ciò che l'asso della Pramac Jorge Martin sta facendo di meglio in questo momento in sella alla sua attuale Ducati ufficiale. Ma questa non è una scusa, ha sottolineato il pilota della VR46.

Il Circuito Internazionale di Chang si addice a Luca Marini, che qui è salito sul podio per due volte nella classe Moto2, anche come vincitore nel 2019. Ma già giovedì aveva avvertito: "Qui è sempre molto difficile perché i distacchi tra i piloti sono molto ridotti. Quindi è importante fare una buona qualifica. Perché con queste temperature elevate - quando non piove - è difficile seguire gli altri piloti. Soprattutto a causa della temperatura del pneumatico anteriore e dei freni, diventa importante stare davanti".

In effetti, venerdì i primi dieci erano racchiusi in soli tre decimi di secondo. Marini si è piazzato a 0,199 secondi dal pilota più veloce della giornata, Jorge Martin (Prima Pramac Racing), quinto. "In generale è stata una giornata positiva. Il feeling con la moto è buono, ma c'è ancora qualcosa su cui dobbiamo lavorare, soprattutto nell'ultima parte della fase di frenata in ingresso di curva", ha descritto il pilota della Ducati GP22 del Mooney VR46 Racing Team. "Dobbiamo trovare un equilibrio diverso in quella fase, non riesco a far girare la moto. Proveremo qualcosa in quell'area per domani, per trovare un modo migliore".

Come riferimento, il fratello di Valentino Rossi non indica un compagno di VR46, ma il vice campione del mondo Jorge Martin: "Al momento Martin sta facendo un ottimo lavoro. Ma anche il suo feeling con la moto è incredibile. Se si guardano i suoi dati, può fare ogni curva in un bicchiere d'acqua, come si dice in Italia. È difficile confrontare i dati con lui. Quindi dobbiamo lavorare un po' e cercare di trovare un compromesso migliore".

"A parte questo, credo di essere stato abbastanza forte", è stata la conclusione provvisoria di Marini dopo la prima giornata di prove. "Penso che siamo competitivi. Ma il problema qui a Buriram è che i distacchi sono praticamente nulli. Quindi una buona qualifica è fondamentale. Sarà comunque molto difficile arrivare in prima fila, con tutte le altre Ducati, le Aprilia e anche le KTM che ho in programma per sabato".

Interrogato, Marini è entrato più nel dettaglio sulla già citata forza di Martin nel girare: "Anche l'anno scorso Jorge ha girato benissimo, ma non era ancora così fantastico. Dipende molto anche dal feeling e dalla confidenza con la moto, che può farti spingere di più e guidare meglio. Qui tutti vanno sempre molto bene, ma lui ha trovato un ottimo equilibrio che funziona molto bene su ogni pista".

"Quindi dobbiamo continuare a lavorare, ma stiamo già facendo un ottimo lavoro", ha sottolineato l'italiano del team clienti Ducati. "È normale che sia un po' più veloce perché ha una moto ufficiale. Dopo tutti gli aggiornamenti, la differenza tra la moto ufficiale e quella mia e di Bez è un po' più grande. Ma va bene così e non è una scusa per noi, perché con la nostra moto possiamo salire sul podio in ogni Gran Premio".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601