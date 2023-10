Luca Marini: A diferença entre GP22 e GP23 é maior

O Circuito Internacional de Chang agrada a Luca Marini, que subiu ao pódio duas vezes na classe Moto2, mesmo como vencedor em 2019. Mas ele já tinha avisado na quinta-feira: "É sempre muito difícil aqui, porque as diferenças entre os pilotos são muito pequenas. Por isso, é importante fazer uma boa qualificação. Porque com estas temperaturas elevadas - quando não está a chover - é difícil seguir os outros pilotos. Especialmente por causa da temperatura do pneu dianteiro e dos travões, torna-se importante estar na frente."

De facto, os 10 primeiros ficaram a apenas três décimos de segundo na sexta-feira. Marini ficou a 0,199 segundos do piloto mais rápido do dia, Jorge Martin (Prima Pramac Racing), em 5º. "No geral, foi um dia positivo. A sensação com a moto é boa, mas ainda há algo em que temos de trabalhar - especialmente na última parte da fase de travagem na entrada da curva," descreveu o piloto da Ducati GP22 da Mooney VR46 Racing Team. "Precisamos de encontrar um equilíbrio diferente nessa fase, não consigo fazer com que a moto vire para dentro. Vamos tentar algo nessa área para amanhã para encontrar uma melhor forma."

Como referência, o irmão de Valentino Rossi aponta não para um companheiro de VR46, mas para o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin: "Neste momento, o Martin está a fazer um grande trabalho. Mas o seu feeling com a mota também é incrível. Se olharmos para os seus dados, ele consegue fazer todas as curvas num copo de água, como dizemos em Itália. É difícil comparar os dados com ele. Por isso, temos de trabalhar um pouco e tentar encontrar um melhor compromisso."

"Tirando isso, acho que fui bastante forte", foi a conclusão provisória de Marini após o primeiro dia de treinos. "Acho que somos competitivos. Mas o problema aqui em Buriram é que as diferenças são praticamente nulas. Por isso, uma boa qualificação é crucial. Mas ficar na primeira linha vai ser muito difícil - com todas as outras Ducati, os pilotos da Aprilia e também a KTM que tenho em jogo para sábado."

Quando questionado, Marini entrou em mais pormenores sobre a já mencionada força de viragem de Martin: "O Jorge também rodou muito bem no ano passado, mas ainda não era assim tão fantástico. Também depende muito da sensação e da confiança na mota, o que pode fazer com que se esforce mais e ande melhor. Toda a gente anda sempre muito bem aqui, mas ele encontrou um equilíbrio muito bom que funciona muito bem em todas as pistas."

"Temos de continuar a trabalhar, mas já estamos a fazer um excelente trabalho", sublinhou o italiano da equipa cliente da Ducati. "É normal que ele seja um pouco mais rápido porque tem uma mota de fábrica. Depois de todas as actualizações, a diferença entre a moto de fábrica e a minha e a do Bez é agora um pouco maior. Mas não faz mal e não é uma desculpa para nós porque também podemos terminar no pódio com a nossa moto em todos os Grandes Prémios."

Resultado do MotoGP Treino, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601