Franco Morbidelli (Yamaha/12º): Shark Tank en la Q1

Tras la primera jornada de entrenamientos del GP de Tailandia, Franco Morbidelli se mostró duro consigo mismo. No había sido lo suficientemente agresivo. Pero espera tener su oportunidad en la Q1, ya que su Yamaha se siente bien.

"Hubiera sido muy importante clasificarse directamente para la Calificación 2 aquí", lamentaba "Franky" Morbidelli (28) la oportunidad perdida tras la sesión libre de una hora del viernes. "La Yamaha se maneja muy bien. Ni punto de comparación con los problemas de algunas de las últimas carreras. Aunque esperaba que nos viéramos bien aquí antes de este fin de semana". El piloto del Pramac Ducati del próximo año, sin embargo, estaba luchando consigo mismo y con sus intentos de marcar un buen tiempo por vuelta.

"Tengo que reconocerlo. En mi primer 'time attack' básicamente tenía la velocidad, pero simplemente no fui lo suficientemente agresivo. Me lo tomé con demasiada calma. Y en el segundo intento, algunos rivales y las banderas amarillas se interpusieron en mi camino. Fui rápido, pero no lo suficiente".

"El sábado tengo otra oportunidad de entrar en la Q2. Nuestra base está bien. Sin embargo, la Q1 del sábado será un auténtico tanque de tiburones".

"Franky" teme especialmente a los tres pilotos de Ducati. "Con Diggia, Alex Márquez y Bastianini será emocionante seguro. Dependerá de lo que puedan mejorar los tres".

El once veces ganador de un GP también se ve a sí mismo como víctima de las ajustadas diferencias de tiempo. "Es extremo. Estoy a cuatro décimas del mejor tiempo y soy duodécimo. Y los 18 primeros están a cinco décimas. Pocas veces he vivido algo así. Intentaré encontrar un buen rebufo porque seguimos siendo un poco demasiado lentos en la recta".

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601