Franco Morbidelli (Yamaha/12°): Shark Tank in Q1

"Sarebbe stato così importante qualificarsi direttamente per le qualifiche 2 qui", ha detto "Franky" Morbidelli (28), lamentando l'opportunità mancata dopo la sessione di prove di un'ora di venerdì. "La Yamaha si comporta davvero bene. Non c'è paragone con i problemi avuti in alcune delle ultime gare. Mi aspettavo che avremmo fatto bella figura qui prima di questo weekend". Il pilota della Pramac Ducati del prossimo anno, tuttavia, era in difficoltà con se stesso e con i suoi tentativi di ottenere un buon tempo sul giro.

"Devo darne atto a me stesso. Nel mio primo 'time attack' avevo la velocità, ma non sono stato abbastanza aggressivo. L'ho presa un po' troppo alla leggera. E nel secondo tentativo, alcuni avversari e le bandiere gialle mi hanno ostacolato. Ero veloce, ma non abbastanza".

"Sabato ho un'altra possibilità di entrare in Q2. La nostra base è giusta. Tuttavia, la Q1 di sabato sarà una vera e propria vasca di squali".

"Franky" teme in particolare i tre piloti Ducati. "Con Diggia, Alex Márquez e Bastianini sarà sicuramente emozionante. Dipenderà da quanto riusciranno a migliorare tutti e tre".

L'undici volte vincitore di un GP si vede anche vittima dei tempi ristretti. "È una situazione estrema. Sono a quattro decimi dal miglior tempo e sono dodicesimo. E i primi 18 sono a cinque decimi di secondo. Raramente ho vissuto un'esperienza del genere. Cercherò di trovare una buona scia perché siamo ancora un po' troppo lenti sul rettilineo".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1'29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601