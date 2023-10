Franco Morbidelli (Yamaha/12º): Shark Tank na Q1

"Teria sido tão importante qualificarmo-nos diretamente para a Qualificação 2 aqui", lamentou "Franky" Morbidelli (28) a oportunidade perdida após a sessão de treinos de uma hora na sexta-feira. "A Yamaha comporta-se muito bem. Não há comparação com os problemas registados em algumas das últimas corridas. No entanto, esperava que estivéssemos bem aqui antes deste fim de semana." O piloto da Pramac Ducati do próximo ano, no entanto, estava a lutar consigo mesmo e com as suas tentativas de estabelecer um bom tempo por volta.

"Tenho de me dar crédito por isso. No meu primeiro 'contrarrelógio' tinha basicamente a velocidade, mas simplesmente não fui suficientemente agressivo. Fui um pouco fácil demais. E na segunda tentativa, alguns adversários e as bandeiras amarelas meteram-se no meu caminho. Fui rápido, mas não o suficiente".

"No sábado tenho outra hipótese de entrar na Q2. A nossa base está correcta. No entanto, a Q1 no sábado vai ser um verdadeiro tanque de tubarões."

"Franky" teme os três pilotos da Ducati em particular. "Com Diggia, Alex Márquez e Bastianini vai ser emocionante de certeza. Vai depender do quanto os três podem melhorar."

O onze vezes vencedor do GP também se vê como uma vítima das apertadas diferenças de tempo. "É extremo. Estou a quatro décimos do tempo mais rápido e estou em décimo segundo. E os primeiros 18 estão a cinco décimos de segundo. Raramente passei por algo assim. Vou tentar encontrar um bom slipstream porque ainda estamos um pouco lentos na reta."

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1'29.826 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601