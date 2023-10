Augusto Fernández (10º): "Aún no me siento cómodo".

En los entrenamientos matinales del viernes en el Circuito Internacional de Chang (Tailandia), las dos KTM más rápidas por una vez no fueron naranjas, sino rojas. Los dos pilotos del equipo Tech3-GASGAS-Factory estuvieron excelentes, con Pol Espargaró tercero y el debutante en MotoGP Augusto Fernández (26) sexto, mientras que sus compinches Binder y Miller seguían fuera de los diez primeros.

En los entrenamientos cronometrados de la tarde, de una hora de duración, el actual Campeón del Mundo de Moto2 consiguió confirmar el resultado y clasificarse directamente para la Q2. Tanto más sorprendente fue su comentario tras la sesión. "Todavía no me siento cómodo con la moto. He tenido bastantes problemas para mostrar un buen ritmo de forma consistente. Por qué es, no lo sé en este momento".

El madrileño afincado en Mallorca, que puntuó en todas las carreras hasta el GP de San Marino a principios de septiembre, sonríe. "Sé que el resultado es bueno y podría decir ahora que todo está arriba. Pero no es así. Normalmente siempre encuentro mi camino rápidamente en cada circuito. Aquí definitivamente no".

Por ello, Augusto entiende perfectamente por qué acabó entre los diez primeros a pesar de estos problemas. "Cogí un buen tren y logré este buen tiempo por vuelta". Su agradecimiento al "conductor del tren", Fabio Di Giannantonio. Al igual que el piloto más rápido de los entrenamientos, Jorge Martín, otros pilotos de Ducati también fueron solicitados como caballos de tiro. Apenas pudieron salvarse de los pilotos que buscaban escapatorias rápidas.

Marc Márquez se mostró especialmente penetrante en este sentido, intentando colarse en la Q2 primero por detrás de Jorge Martín y luego por detrás de "Diggia". Así que Fernández llegó finalmente a un doble rebufo, que le bastó por 65/1000 seg. para clasificarse directamente para la Q2 en detrimento de Márquez.

El siete veces ganador de un GP espera que ahora su KTM RC16 se haya ajustado lo suficiente para que el sábado encuentre la confianza que desea. "Ya ha ido mejor con neumáticos frescos. Eso me hace ser optimista".

Resultado MotoGP Entrenamientos, Buriram (27 oct):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.098 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.160

4º Zarco, Ducati, + 0.180

5º Marini, Ducati, + 0.199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0.208

7º Bagnaia, Ducati, + 0.243

8º Quartararo, Yamaha, + 0.248

9º Binder, KTM, + 0.295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0.304

11º Marc Márquez, Honda, + 0.369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.391

13º Miller, KTM, + 0.398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0.469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0.541

19º Bastianini, Ducati, + 1.089

20º Nakagami, Honda, + 1.164

21º Oliveira, Aprilia, + 1.278

MotoGP Resultado FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.238 seg.

3º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.966

10º Bagnaia, Ducati, + 0.987

11º Nakagami, Honda, + 1.079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.130

13º Miller, KTM, + 1.162

14º Binder, KTM, + 1.235

15º Marini, Ducati, + 1.269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601