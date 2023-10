Augusto Fernández (10e) : "Je ne me sens pas encore à l'aise".

A Buriram, Augusto Fernández a joué les trouble-fête pour son éminent compatriote Marc Márquez. Pour un clin d'œil, il a relégué l'ex-champion en Q1 et s'est directement qualifié pour la Q2.

Lors de la séance d'essais matinaux de vendredi sur le circuit international de Chang en Thaïlande, les deux KTM les plus rapides n'étaient pour une fois pas orange, mais rouges. Les deux pilotes du team Tech3-GASGAS-Factory se sont classés en troisième position avec Pol Espargarò et en sixième position avec Augusto Fernández (26 ans), alors que leurs camarades Binder et Miller se trouvaient encore en dehors du top ten.

Lors de la séance d'essais chronométrés d'une heure l'après-midi, l'actuel champion du monde Moto2 a ensuite réussi à confirmer ce résultat et à se qualifier directement pour la Q2. Son commentaire après la séance en est d'autant plus surprenant. "Je ne me sens vraiment pas encore à l'aise sur la moto. J'ai eu beaucoup de mal à maintenir un bon rythme. Je ne sais pas pourquoi pour le moment".

Le Madrilène résidant à Majorque, qui a marqué des points à chaque course jusqu'au GP de Saint-Marin début septembre, sourit. "Je sais que le résultat est bon et je pourrais dire maintenant que tout est au top. Mais ce n'est pas comme ça. Normalement, je m'adapte toujours rapidement sur n'importe quel circuit. Ici, ce n'est définitivement pas le cas".

Augusto est donc bien placé pour comprendre pourquoi il s'est retrouvé dans les dix meilleurs malgré ces problèmes. "J'ai pris un bon train et j'ai obtenu ce bon temps au tour". Ses remerciements vont au "conducteur de la locomotive" Fabio Di Giannantonio. A l'instar de Jorge Martin, le plus rapide aux essais, d'autres pilotes Ducati ont été convoités pour jouer les locomotives. Ils n'ont pas pu échapper aux pilotes qui cherchaient à les suivre rapidement.

Marc Márquez s'est montré particulièrement insistant en tentant de se faufiler en Q2, d'abord derrière Jorge Martin, puis derrière "Diggia". Fernández a ainsi bénéficié d'un double sillage qui lui a permis de se qualifier directement pour la Q2 aux dépens de Márquez, à 65/1000 de seconde près.

Le septuple vainqueur du GP espère maintenant que sa KTM RC16 sera suffisamment optimisée pour le samedi afin qu'il trouve la confiance souhaitée. "Les choses se sont déjà mieux passées avec des pneus frais. Cela me rend optimiste".

Résultats MotoGP Practice, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21e Oliveira, Aprilia, + 1,278

Résultat MotoGP FP1, Buriram (27.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21e Oliveira, Aprilia, + 1,601