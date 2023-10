Augusto Fernández (10°): "Non mi sento ancora a mio agio".

A Buriram, Augusto Fernández è stato il guastafeste del suo importante connazionale Marc Márquez. Ha relegato l'ex campione in Q1 in un batter d'occhio e si è qualificato direttamente per la Q2.

Nelle prove mattutine del venerdì sul Chang International Circuit in Thailandia, le due KTM più veloci non erano arancioni, ma rosse. I due piloti del Team Tech3-GASGAS-Factory sono stati eccellenti con Pol Espargarò in terza posizione e il debuttante in MotoGP Augusto Fernández (26) in sesta, mentre i loro compagni Binder e Miller erano ancora fuori dalla top ten.

Nelle prove cronometrate del pomeriggio, della durata di un'ora, il campione del mondo in carica della Moto2 è riuscito a confermare il risultato e a qualificarsi direttamente per la Q2. Ancora più sorprendente il suo commento dopo la sessione. "Non mi sento ancora a mio agio sulla moto. Ho avuto parecchi problemi a mostrare un buon ritmo in modo costante. Il motivo è che al momento non lo so".

Il madrileno, che ha ottenuto punti in tutte le gare fino al GP di San Marino di inizio settembre, sorride. "So che il risultato è giusto e potrei dire ora che tutto è al top. Ma non è così. Di solito trovo sempre la mia strada velocemente su ogni pista. Qui no di certo".

Augusto può quindi ben capire perché è finito nella top ten nonostante questi problemi. "Ho preso un buon treno e ho ottenuto questo buon tempo sul giro". Il suo ringraziamento va al "macchinista" Fabio Di Giannantonio. Come il pilota più veloce in prova, Jorge Martin, anche altri piloti Ducati sono stati richiesti come cavalli da tiro. Non sono riusciti a salvarsi dai piloti che cercavano di fare una scivolata veloce.

Marc Márquez è stato particolarmente penetrante in questo senso, cercando di intrufolarsi nella Q2 prima dietro Jorge Martin e poi dietro "Diggia". Alla fine Fernández è arrivato a una doppia scia, che è stata sufficiente per 65/1000 di secondo per qualificarsi direttamente per la Q2 a scapito di Márquez.

Il sette volte vincitore del GP spera che la sua KTM RC16 sia ora sufficientemente messa a punto per il sabato per trovare la fiducia che desidera. "È già andata meglio con le gomme fresche. Questo mi rende ottimista".

Risultati MotoGP Prove, Buriram (27 ottobre):

1° Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,098 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4° Zarco, Ducati, + 0,180

5° Marini, Ducati, + 0,199

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7° Bagnaia, Ducati, + 0,243

8° Quartararo, Yamaha, + 0,248

9° Binder, KTM, + 0,295

10° Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11° Marc Márquez, Honda, + 0,369

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13° Miller, KTM, + 0,398

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16° Mir, Honda, + 0,469

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18° Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19° Bastianini, Ducati, + 1,089

20° Nakagami, Honda, + 1,164

21° Oliveira, Aprilia, + 1.278

Risultati MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1° Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,238 sec.

3° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10° Bagnaia, Ducati, + 0,987

11° Nakagami, Honda, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.130

13° Miller, KTM, + 1.162

14° Binder, KTM, + 1.235

15° Marini, Ducati, + 1.269

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.304

17° Bastianini, Ducati, + 1.333

18° Marc Márquez, Honda, + 1.337

19° Zarco, Ducati, + 1.393

20° Mir, Honda, + 1.477

21. Oliveira, Aprilia, + 1.601