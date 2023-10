Augusto Fernández (10º): "Ainda não me sinto confortável".

No treino matinal do Circuito Internacional de Chang, na Tailândia, na sexta-feira, as duas KTM mais rápidas não eram laranja, mas sim vermelhas. Os dois pilotos da Tech3-GASGAS-Factory Team foram excelentes, com Pol Espargarò em terceiro e o estreante de MotoGP Augusto Fernández (26) em sexto, enquanto os seus companheiros Binder e Miller ainda estavam fora dos dez primeiros.

Nos treinos cronometrados da tarde, com a duração de uma hora, o atual Campeão do Mundo de Moto2 conseguiu confirmar o resultado e qualificar-se diretamente para a Q2. Ainda mais surpreendente foi o seu comentário após a sessão. "Ainda não me sinto confortável com a moto. Tive alguns problemas para mostrar um bom ritmo de forma consistente. Não sei porquê, de momento."

O madrileno de Maiorca, que marcou pontos em todas as corridas até ao GP de San Marino no início de setembro, sorri. "Sei que o resultado está certo e poderia dizer agora que tudo está no topo. Mas não é assim. Normalmente, encontro sempre o meu caminho rapidamente em todas as pistas. Definitivamente, não é o caso aqui".

Augusto pode, portanto, entender bem por que ele terminou entre os dez primeiros, apesar desses problemas. "Apanhei um bom comboio e consegui este bom tempo por volta." Os seus agradecimentos vão para o "condutor do comboio" Fabio Di Giannantonio. Tal como o piloto mais rápido nos treinos, Jorge Martin, outros pilotos da Ducati também foram procurados como cavalos de tração. Eles dificilmente se salvaram dos pilotos que estavam à procura de pistas rápidas.

Marc Márquez foi particularmente penetrante a este respeito, tentando entrar na Q2 primeiro atrás de Jorge Martin e depois atrás de "Diggia". Fernández acabou por conseguir um duplo "slipstream", que foi suficiente por 65/1000 segundos para se qualificar diretamente para a Q2, à custa de Márquez.

O sete vezes vencedor de GPs espera que a sua KTM RC16 esteja agora suficientemente afinada para sábado para encontrar a confiança que pretende. "Já correu melhor com pneus novos. Isso deixa-me otimista."

Resultado MotoGP Treino, Buriram (27 Out):

1º Martin, Ducati, 1:29.826 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,098 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4º Zarco, Ducati, + 0,180

5º Marini, Ducati, + 0,199

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7º Bagnaia, Ducati, + 0,243

8º Quartararo, Yamaha, + 0,248

9º Binder, KTM, + 0,295

10º Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11º Marc Márquez, Honda, + 0,369

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13º Miller, KTM, + 0,398

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16º Mir, Honda, + 0,469

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18º Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19º Bastianini, Ducati, + 1,089

20º Nakagami, Honda, + 1,164

21º Oliveira, Aprilia, + 1,278

Resultado MotoGP FP1, Buriram (27/10):

1º Martin, Ducati, 1:30.520 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,238 seg

3º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,651

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10º Bagnaia, Ducati, + 0,987

11º Nakagami, Honda, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1,130

13º Miller, KTM, + 1,162

14º Binder, KTM, + 1,235

15º Marini, Ducati, + 1,269

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17º Bastianini, Ducati, + 1.333

18º Marc Márquez, Honda, + 1.337

19º Zarco, Ducati, + 1.393

20º Mir, Honda, + 1.477

21º Oliveira, Aprilia, + 1.601