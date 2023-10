Buriram Q1 : meilleur temps pour Alex devant Marc Márquez

La première séance de qualification sur le circuit international de Chang a été la proie d'Alex Márquez. Son frère Marc s'est rendu impopulaire auprès de Jack Miller et s'est assuré la deuxième place.

Trois Ducati ont dû se battre pour passer en Q2 en Thaïlande. Après les premières minutes, Alex Márquez était en tête avec 1:29,892 min. Marc Márquez se maintenait en deuxième position (+ 0,166 sec). 3. Pol Espargaró. 4. Di Giannantonio, derrière Miller et Raúl Fernández. 7. Nakagami. 8. Morbidelli. 9. Oliveira. 10. Mir. 11. Bastianini, qui a dû passer à la moto de secours pour le deuxième run en raison de problèmes techniques et qui accusait un retard de 3,9 secondes à mi-parcours.

Lors du deuxième run, Mac Márquez a voulu se coller à la roue arrière de Jack Miller. Mais le pilote d'usine Red Bull-KTM a fermé les gaz et a fait une nouvelle tentative. En effet, Marc lui avait déjà fait rater une fois son entrée en Q2. Mais Jack a dû reprendre de l'élan à un moment donné et Marc est resté derrière lui ! Entre-temps, Raul Fernández s'est hissé à la deuxième place sur la RNF-Aprilia, sans être suivi, et Marc a été relégué à la troisième place.

Mais Marc Márquez s'est ensuite emparé de la première place derrière Miller avec 1:29.830 min, Miller ne s'est maintenu qu'en cinquième position avec 1:30.096 min, car Marc l'avait même dépassé. Mais Alex a répliqué avec 1:29,743 min.

Marc Márquez se verra certainement reprocher aujourd'hui d'avoir irrité Miller lors de l'important deuxième run et d'avoir empêché l'Australien de se concentrer sur son travail.

Résultat Q1 Buriram, 28.10.2023

1. Alex Márquez, Ducati, 1:29,743 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,087

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,107

4. Raul Fernandez, Aprilia, + 0,171

5. Jack Miller, KTM, + 0,353

6. Nakagami, Honda, + 0,372

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,381

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,415

9. Mir, Honda, + 0,520

10. Oliveira, Aprilia, + 0,699

11. Bastianini, Ducati, + 0,934