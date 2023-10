Buriram Q1: miglior tempo per Alex davanti a Marc Márquez

Tre Ducati hanno dovuto lottare per passare alla Q2 in Thailandia. Dopo i primi minuti, Alex Márquez era al 1° posto con 1'29.892, con Marc Márquez che manteneva il 2° posto (+0.166 sec). 3° Pol Espargaró. 4° Di Giannantonio, seguito da Miller e Raúl Fernández. 7° Nakagami, 8° Morbidelli, 9° Oliveira, 10° Mir. 10. Mir. 11° Bastianini, che per la seconda manche è dovuto passare alla moto di scorta per problemi tecnici e a metà gara aveva un ritardo di 3,9 secondi.

Nella seconda manche Mac Márquez ha cercato di salire sulla ruota posteriore di Jack Miller. Ma il pilota della Red Bull KTM ha chiuso il gas e ha fatto un altro giro. Marc aveva già rovinato una volta il suo ingresso in Q2. Ma Jack a un certo punto ha dovuto recuperare lo slancio, Marc è rimasto ancora indietro! Nel frattempo, Raul Fernández ha conquistato il secondo posto in sella alla RNF-Aprilia, senza scia, e Marc è sceso in terza posizione.

Ma poi Marc Márquez ha conquistato il primo posto dietro a Miller con 1:29.830 min, mentre Miller si è mantenuto solo quinto con 1:30.096 min, dato che Marc lo aveva addirittura superato. Ma Alex ha risposto con 1:29.743 min.

Marc Márquez dovrà sicuramente affrontare pesanti rimproveri oggi, perché ha irritato Miller nell'importante seconda manche e ha impedito all'australiano di concentrarsi sul suo lavoro.

Risultato Q1 Buriram, 28.10.2023

1° Alex Márquez, Ducati, 1:29.743 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,087

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,107

4° Raul Fernandez, Aprilia, + 0,171

5° Jack Miller, KTM, + 0,353

6° Nakagami, Honda, + 0,372

7° Pol Espargaró, KTM, + 0,381

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,415

9° Mir, Honda, + 0,520

10° Oliveira, Aprilia, + 0,699

11. Bastianini, Ducati, + 0,934