Buriram Q1: melhor tempo para Alex à frente de Marc Márquez

A primeira sessão de qualificação no Circuito Internacional de Chang foi a presa de Alex Márquez. O irmão Marc tornou-se impopular perante Jack Miller e assegurou o segundo lugar.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Três Ducati tiveram de lutar para passar à Q2 na Tailândia. Após os primeiros minutos, Alex Márquez estava em 1º lugar com 1m29,892s, com Marc Márquez a manter-se em 2º (+0,166s). 3º Pol Espargaró. 4º Di Giannantonio, seguido de Miller e Raúl Fernández. 7º Nakagami, 8º Morbidelli, 9º Oliveira, 10º Mir. 10º Mir. 11º Bastianini, que teve de mudar para a mota de reserva para a segunda corrida devido a problemas técnicos e estava a 3,9 segundos de distância ao intervalo.

Na segunda corrida, Mac Márquez tentou entrar na roda traseira de Jack Miller. Mas o piloto de fábrica da Red Bull KTM fechou o acelerador e fez outra corrida. Marc já tinha arruinado a sua entrada na Q2 uma vez. Mas Jack tinha de recuperar o ritmo a dada altura, Marc continuava atrás! Enquanto isso, Raul Fernández assumiu o segundo lugar na RNF-Aprilia sem slipstream, Marc caiu para terceiro.

Mas então Marc Márquez arrebatou o primeiro lugar atrás de Miller com 1:29.830 min, Miller apenas se manteve em quinto com 1:30.096 min, uma vez que Marc já o tinha ultrapassado. Mas Alex contra-atacou com 1:29.743 min.

Marc Márquez vai certamente ser alvo de fortes críticas hoje, porque irritou Miller na importante segunda corrida e impediu o australiano de se concentrar no seu trabalho.

Resultado Q1 Buriram, 28.10.2023

1º Alex Márquez, Ducati, 1:29.743 min

2º Marc Márquez, Honda, + 0,087

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,107

4º Raul Fernandez, Aprilia, + 0,171

5º Jack Miller, KTM, + 0,353

6º Nakagami, Honda, + 0,372

7º Pol Espargaró, KTM, + 0,381

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,415

9º Mir, Honda, + 0,520

10º Oliveira, Aprilia, + 0,699

11º Bastianini, Ducati, + 0,934