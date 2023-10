Buriram Q2: Jorge Martin domina - 8° Marc Márquez

La seconda sessione di qualifiche in Thailandia ha portato un'altra pole position per Jorge Martin. Secondo posto per Luca Marini: anche Aleix Espargaró è in prima fila.

Nelle qualifiche 2 del GP di Thailandia, Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nel suo primo giro lanciato con 1'30.114 davanti a Brad Binder e Fabio Quartararo. Per la Ducati si è trattato di mantenere la sua striscia vincente di pole position, dato che una Desmosedici è sempre stata in cima alla griglia di partenza dal GP di Jerez del 2023. Nel GP di Spagna, Aleix Espargaró si era assicurato la migliore posizione in griglia.

Bezzecchi è poi salito a 1'29.491", con Binder secondo, a 0,208s di distanza. Poi Jorge Martin ha conquistato il primo posto con 1'29.491, anche se è stato leggermente ostacolato da Aleix Espargaró all'ultima curva.

Alex e Marc Márquez non hanno partecipato alla prima manche.

Nel frattempo si è scoperto che Repsol-Honda aveva inviato un uomo al muretto dei box di Gresini Ducati e Red Bull KTM per osservare quando le stelle sarebbero partite in Q1. Poi ha passato le informazioni all'equipaggio Repsol via radio.

Quanto era caduta in basso questa gloriosa squadra?

A 90 secondi dal traguardo Bezzecchi era ancora in testa con 1:29.483 min. davanti a Jorge Martin (+ 0,008 sec.). 3° Binder. 4° Bagnaia. 5° Alex Márquez davanti ad Aleix Espargaró.

Pecco Bagnaia è finito nella ghiaia all'ultimo giro.

L'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin lotterà oggi per la sua quinta vittoria in volata consecutiva, dopo aver ottenuto la sua quarta pole position negli ultimi sei Gran Premi disputati qui. Marco Bezzecchi non è riuscito a ripetere la pole di Buriram del 2022.

Aleix Espargaró (Aprilia) si è assicurato un posto in prima fila per la quarta volta quest'anno.

Risultato Q2 Buriram, 28.10.2023

1° Martin, 1:29.287

2° Marini, + 0,138 sec

3° Aleix Espargaró, + 0,174

4° Bezzecchi, + 0,196

5° Binder, + 0,209

6° Bagnaia, + 0,240

7° Alex Márquez, + 0,313

8° Marc Márquez, + 0,335

9° Viñales, + 0,414

10° Quartararo, + 0,420

11° Zarco, + 0,636

12° Augusto Fernández, + 0,790

Le restanti posizioni in griglia

13° Di Giannantonio, Ducati

14° Raúl Fernández, Aprilia

15° Jack Miller, KTM

16° Nakagami, Honda

17° Pol Espargaró, KTM

18° Morbidelli, Yamaha

19° Mir, Honda

20° Oliveira, Aprilia

21° Bastianini, Ducati