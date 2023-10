Buriram Q2: Jorge Martin domina - 8º Marc Márquez

Na Qualificação 2 do GP da Tailândia, Marco Bezzecchi estabeleceu o tempo mais rápido na sua primeira volta, com 1m30,114s, à frente de Brad Binder e Fabio Quartararo. Para a Ducati, tratou-se de manter a sua série vencedora de pole positions, já que uma Desmosedici esteve sempre no topo da grelha desde o GP de Jerez em 2023. No GP de Espanha, Aleix Espargaró tinha garantido a melhor posição na grelha.

Bezzecchi subiu então para 1m29,491s, com Binder em segundo, 0,208s atrás. De seguida, Jorge Martin subiu ao primeiro lugar com 1m29,491s, mesmo com um ligeiro atraso de Aleix Espargaró na última curva.

Alex e Marc Márquez não participaram na primeira corrida.

Entretanto, verificou-se que a Repsol-Honda tinha enviado um homem para a parede das boxes da Gresini Ducati e da Red Bull KTM para observar quando é que as estrelas começariam a Q1. Depois, transmitiu a informação à equipa da Repsol por rádio.

Até que ponto esta gloriosa equipa tinha descido?

A 90 segundos do final, Bezzecchi continua na liderança com 1:29.483 min de vantagem sobre Jorge Martin (+ 0.008 seg.). 3º Binder. 4º Bagnaia. 5º Alex Márquez à frente de Aleix Espargaró.

Pecco Bagnaia foi parar à gravilha na última volta.

O ás da Pramac-Ducati Jorge Martin vai lutar pela quinta vitória consecutiva no sprint, depois de ter garantido a quarta pole position nos últimos seis Grandes Prémios disputados aqui. Marco Bezzecchi não conseguiu repetir a pole de Buriram em 2022.

E Aleix Espargaró (Aprilia) garantiu um lugar na primeira linha da grelha pela quarta vez este ano.

Resultado Q2 Buriram, 28.10.2023

1º Martin, 1:29.287

2º Marini, + 0,138 seg

3º Aleix Espargaró, + 0,174

4º Bezzecchi, + 0,196

5º Binder, + 0,209

6º Bagnaia, + 0,240

7º Alex Márquez, + 0,313

8º Marc Márquez, + 0,335

9º Viñales, + 0,414

10º Quartararo, + 0,420

11º Zarco, + 0,636

12º Augusto Fernández, + 0,790

As restantes posições da grelha

13º Di Giannantonio, Ducati

14º Raúl Fernández, Aprilia

15º Jack Miller, KTM

16º Nakagami, Honda

17º Pol Espargaró, KTM

18º Morbidelli, Yamaha

19º Mir, Honda

20º Oliveira, Aprilia

21º Bastianini, Ducati