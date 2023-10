Más pena: ¿Honda se quedará pronto sin equipo de clientes?

Marc Márquez (tercer puesto bajo la lluvia en Japón) y Alex Rins (victoria con la Honda del LCR en Texas) son los dos únicos pilotos oficiales de Honda RC213V que han visto de cerca un podio de MotoGP esta temporada. Pero anhelaban mejor material, o al menos un mejor ambiente, para 2024, así que Marc fichó por Gresini Ducati y Rins optó por recalar en el equipo oficial Yamaha como compañero de Fabio Quartararo.

Desde el test de Sepang en febrero, se podía observar un ambiente subterráneo en HRC y Repsol-Honda, porque Marc Márquez no ocultaba desde hacía tiempo que no iba a correr después de tres meses. Marc Márquez no ocultó que quería ver una moto ganadora en los boxes después de tres años perdidos. Pero eso no se cumplió hasta hoy. Y Rins no recibió ninguna pieza nueva después de su éxito en Austin en abril. Estaban reservadas para Repsol. Incluso tres semanas después de Le Mans, donde Marc Márquez alabó por todo lo alto el chasis Kalex, Rins no recibió uno de los cinco chasis alemanes entregados para probar.

El equipo LCR Honda reconstruyó entonces el viejo chasis - y Rins avergonzó a Marc Márquez el viernes en el GP de Mugello al revelar la mejor actuación de Honda con un 3er puesto.

Aunque el propietario del equipo LCR Honda, Lucio Cecchinello, se esfuerza visiblemente por no hacer público su descontento, se ha filtrado que tenía muchas broncas con los directivos de HRC por no haber conseguido mantener a Rins en LCR para 2024.

Y entonces LCR consiguió a Johann Zarco por dos años. Pero cuando Marc Márquez se despidió y Repsol fue incapaz de encontrar un sustituto que se le acercara, el francés fue traspasado repentinamente a Repsol.

Y Cecchinello no quería que sus ricos patrocinadores tuvieran que aguantar a Iker Lecuona, el notorio fracaso de MotoGP (cinco carreras sin puntuar en 2023), como sustituto.

Así que Cecchinello protestó con vehemencia e insistió en los acuerdos pertinentes con Zarco y HRC.

HRC llamó entonces a la puerta de todos los candidatos imaginables, desde Acosta a Oliveira, pasando por Aleix Espargaró o Viñales, pero todos tenían contratos estancos para 2024.

Por eso, Fabio "Diggia" Di Giannantonio, que ahora se ha quedado sin trabajo en Gresini, ocupará probablemente el puesto en Repsol, donde Joan Mir es actualmente 22º en el campeonato del mundo. Hasta ahora ha sumado la friolera de 20 puntos en 16 Grandes Premios. ¡Fue campeón del mundo con la Suzuki en 2020! El mallorquín sólo ha puntuado tres veces este año el domingo. Nunca en el sprint.

Por supuesto, la grave lesión de Rins también tiene que ver con la naturaleza de la RC213V, que lleva años tirando a sus pilotos de la rueda delantera sin previo aviso... y a pesar del control de tracción, también le gusta hacerlo vía highsider. Marc Márquez puede contarte un par de cosas al respecto.

Ni siquiera queremos enumerar cuántos casos de lesiones corporales graves se han producido en Honda desde que Márquez se rompió la parte superior del brazo en Jerez 2020.

Bastarán unas cuantas cifras: Repsol-Honda ya ha contabilizado 45 caídas en los fines de semana de GP de 2023.

En comparación, Quartararo ha tenido un puñado hasta ahora.

En el futuro inmediato, HRC se enfrentará a otro dilema. Los japoneses, al igual que Yamaha, podrían perder su único equipo cliente si no mantienen contento a Lucio Cecchinello.

El siete veces ganador del GP de 125cc y exitoso jefe de equipo (¡en MotoGP con Honda desde 2006!) ya ha recibido insinuaciones afectuosas de Suzuki, Aprilia y KTM antes de la última ampliación de contrato, y más recientemente, en el verano de 2023, una nueva petición de KTM para 2024.

Yamaha, Aprilia y Pierer Mobility AG ya han anunciado que negociarán de nuevo con el fiable socio LCR para 2025. Incluso Ducati es una posibilidad si, por ejemplo, el equipo VR46 de Rossi se alía con Yamaha para 2025.

Para Aprilia, por ejemplo, LCR está mucho mejor económicamente que la escuadra RNF. Observadores atentos escucharon conversaciones entre el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, y Cecchinello ya en el test del lunes en Misano, en septiembre.

Honda ya ha perdido muchos equipos cliente de MotoGP en los últimos años: Gresini Racing, Marc VDS, AB Motorsport y Aspar Martínez, por ejemplo.

Y al menos entonces las motos seguían siendo competitivas.