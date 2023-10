Encore plus de soucis : Honda bientôt sans équipe cliente ?

Les managers du HRC sont confrontés à un autre dilemme, car après une saison 2023 complètement ratée, les deux meilleurs pilotes, Marc Márquez et Alex Rins, vont déserter. Et le contrat avec LCR expire fin 2024 !

Marc Márquez (troisième place sous la pluie au Japon) et Alex Rins (victoire sur la Honda LCR au Texas) sont les deux seuls pilotes officiels Honda RC213V à avoir vu de près un podium en MotoGP cette saison. Mais ils aspirent à un meilleur matériel ou du moins à un meilleur environnement pour 2024, c'est pourquoi Marc s'est engagé chez Gresini Ducati et Rins a décidé de rejoindre le team d'usine Yamaha en tant que coéquipier de Fabio Quartararo.

Depuis les tests de Sepang en février, l'ambiance au HRC et chez Repsol-Honda était déjà mauvaise, car Marc Márquez ne faisait plus mystère de son état de santé. Il ne cachait plus qu'après trois années perdues, il voulait voir une moto gagnante dans le box. Mais celle-ci n'a pas été livrée jusqu'à aujourd'hui. Et Rins n'a de toute façon pas reçu de nouvelles pièces après son succès à Austin en avril. Elles étaient réservées à Repsol. Trois semaines après Le Mans, où Marc Márquez ne tarissait pas d'éloges sur le châssis Kalex, Rins n'a reçu aucun des cinq châssis allemands livrés pour les essayer.

L'équipe LCR-Honda a alors modifié l'ancien châssis - et Rins a fait honte à Marc Márquez le vendredi au GP du Mugello en révélant la meilleure performance Honda avec une troisième place.

Bien que le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, s'efforce visiblement de ne pas rendre public son mécontentement, il a laissé entendre qu'il avait eu maille à partir avec les managers du HRC, qui n'avaient pas réussi à retenir Rins chez LCR pour 2024.

Et puis LCR a tout de même obtenu la promesse de Johann Zarco pour deux ans. Mais lorsque Marc Márquez a fait ses adieux et que Repsol n'a pas trouvé de remplaçant à sa hauteur, le Français a soudain été transféré chez Repsol.

Et Cecchinello ne voulait en aucun cas imposer à ses sponsors fortunés le clou Iker Lecuona, un raté notoire en MotoGP (aucun point en cinq participations en 2023).

Cecchinello a donc protesté vigoureusement et insisté sur les accords correspondants avec Zarco et le HRC.

Le HRC a ensuite frappé à la porte de tous les candidats imaginables, d'Acosta à Viñales en passant par Oliveira et Aleix Espargaró, mais tous avaient des contrats en béton pour 2024.

Il est donc fort probable que Fabio "Diggia" Di Giannantonio, au chômage chez Gresini, prenne la place de Joan Mir chez Repsol, où il occupe actuellement la 22e place au championnat du monde. Il a marqué 20 points en 16 Grand Prix jusqu'à présent. Il était encore champion du monde en 2020 sur Suzuki ! Dimanche, le Majorquin n'a marqué que trois fois des points cette année. Jamais au sprint.

La grave blessure de Rins est bien entendu liée à la nature de la RC213V qui, depuis des années, éjecte ses pilotes sans avertissement par la roue avant - et malgré le Traction Control, volontiers par highsider. Marc Márquez en sait quelque chose.

Nous ne voulons même pas énumérer le nombre de cas de blessures corporelles graves chez Honda depuis la fracture du bras de Márquez à Jerez en 2020.

Quelques chiffres suffisent : Chez Repsol-Honda, on a déjà compté 45 chutes lors des week-ends de GP en 2023.

A titre de comparaison, chez Quartararo, il y en a eu une poignée jusqu'à présent.

Dans un avenir proche, un autre dilemme attend le HRC. En effet, le constructeur japonais pourrait perdre sa seule équipe cliente, tout comme Yamaha, si Lucio Cecchinello n'est pas tenu en haleine.

Le septuple vainqueur du GP 125 cm3 et chef d'équipe couronné de succès (en MotoGP depuis 2006 avec Honda !) a déjà reçu des avances affectueuses de Suzuki, Aprilia et KTM avant la dernière prolongation de contrat - et dernièrement, en été 2023, une nouvelle demande de KTM pour 2024.

Yamaha, Aprilia et Pierer Mobility AG ont déjà annoncé qu'ils renégocieraient avec leur partenaire fiable LCR pour 2025. Même Ducati entre en ligne de compte, si par exemple l'équipe VR46 de Rossi s'allie à Yamaha pour 2025.

Pour Aprilia, par exemple, LCR est nettement mieux assurée financièrement que la troupe RNF. Les observateurs attentifs ont déjà pu entendre des discussions entre le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, et Cecchinello lors des tests du lundi de Misano en septembre.

Honda a déjà perdu de nombreuses équipes clientes MotoGP au cours des dernières années : Par exemple Gresini Racing, Marc VDS, AB Motorsport et Aspar Martinez.

Et à l'époque, les motos étaient au moins encore compétitives.