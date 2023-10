Altro dolore: Honda presto senza un team clienti?

Marc Márquez (terzo posto sotto la pioggia in Giappone) e Alex Rins (vittoria con la Honda LCR in Texas) sono gli unici due piloti ufficiali Honda RC213V che hanno visto un podio in MotoGP da vicino in questa stagione. Ma desideravano materiale migliore, o almeno un ambiente migliore, per il 2024, così Marc ha firmato con Gresini Ducati e Rins ha optato per un passaggio al team ufficiale Yamaha come compagno di squadra di Fabio Quartararo.

Sin dai test di Sepang di febbraio, in HRC e Repsol-Honda si respirava un'atmosfera sotterranea, perché Marc Márquez non aveva fatto mistero del fatto che non avrebbe corso dopo tre mesi. Marc Márquez non ha fatto mistero di voler vedere ai box una moto vincente dopo tre anni persi. Ma questo non è stato fatto fino ad oggi. E Rins non ha comunque ricevuto nuovi pezzi dopo il suo successo ad Austin in aprile. Erano riservati alla Repsol. Anche tre settimane dopo Le Mans, dove Marc Márquez ha lodato il telaio Kalex, Rins non ha ricevuto uno dei cinque telai tedeschi per provarlo.

Il team LCR Honda ha quindi ricostruito il vecchio telaio e Rins ha messo in imbarazzo Marc Márquez venerdì al GP del Mugello, rivelando la migliore prestazione Honda con il terzo posto.

Sebbene Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR Honda, stia visibilmente cercando di non rendere pubblica la sua insoddisfazione, è trapelato che aveva molte cose da ridire con i dirigenti HRC per non essere riuscito a trattenere Rins alla LCR per il 2024.

E poi LCR ha ottenuto Johann Zarco per due anni. Ma quando Marc Márquez si è congedato e Repsol non è riuscita a trovare un sostituto all'altezza, il francese è stato improvvisamente trasferito a Repsol.

Cecchinello non voleva che i suoi ricchi sponsor dovessero sopportare come tappabuchi Iker Lecuona, il noto fallito della MotoGP (cinque gare senza punti nel 2023).

Cecchinello ha quindi protestato con veemenza e ha insistito sugli accordi con Zarco e HRC.

La HRC ha poi bussato alla porta di tutti i candidati possibili, da Acosta a Oliveira, da Aleix Espargaró a Viñales, ma tutti avevano contratti a prova di bomba per il 2024.

È per questo che Fabio "Diggia" Di Giannantonio, ormai senza lavoro alla Gresini, prenderà probabilmente il posto alla Repsol, dove Joan Mir è attualmente 22° nel campionato del mondo. Finora ha ottenuto ben 20 punti in 16 Gran Premi. È stato campione del mondo con la Suzuki nel 2020! Quest'anno il maiorchino è andato a segno solo tre volte la domenica. Mai in volata.

Naturalmente, il grave infortunio di Rins ha anche a che fare con la natura della RC213V, che da anni fa cadere i suoi piloti dalla ruota anteriore senza preavviso e che, nonostante il controllo di trazione, ama farlo anche con l'highsider. Marc Márquez può dirvi qualcosa al riguardo.

Non vogliamo nemmeno elencare quanti casi di lesioni gravi si sono verificati alla Honda da quando Márquez si è rotto il braccio a Jerez 2020.

Basterà qualche numero: Repsol-Honda ha già contato 45 incidenti nei weekend dei GP nel 2023.

In confronto, Quartararo ne ha avuti una manciata finora.

Nel prossimo futuro, HRC dovrà affrontare un altro dilemma. I giapponesi, infatti, come la Yamaha, potrebbero perdere il loro unico team cliente se Lucio Cecchinello non verrà accontentato.

Il sette volte vincitore di un GP in 125cc e team boss di successo (in MotoGP con Honda dal 2006!) ha già ricevuto affettuose avances da Suzuki, Aprilia e KTM prima dell'ultimo prolungamento del contratto - e più recentemente, nell'estate del 2023, una nuova richiesta da KTM per il 2024.

Yamaha, Aprilia e Pierer Mobility AG hanno già annunciato che negozieranno nuovamente con l'affidabile partner LCR per il 2025. Anche Ducati è una possibilità se, ad esempio, il team VR46 di Rossi si allea con Yamaha per il 2025.

Per Aprilia, ad esempio, LCR è finanziariamente molto più solida della squadra RNF. Gli osservatori più attenti hanno ascoltato i colloqui tra l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola e Cecchinello già durante il test del lunedì di Misano a settembre.

Honda ha già perso molti team clienti della MotoGP negli ultimi anni: Gresini Racing, Marc VDS, AB Motorsport e Aspar Martinez, per esempio.

E almeno allora le moto erano ancora competitive.