Mais sofrimento: Honda em breve sem uma equipa de clientes?

Os responsáveis da HRC estão a enfrentar outro dilema, porque depois da época de 2023 completamente falhada, com Marc Márquez e Alex Rins, os dois melhores pilotos estão a desaparecer. E o contrato com a LCR expira no final de 2024!

Marc Márquez (3º lugar à chuva no Japão) e Alex Rins (vitória com a LCR Honda no Texas) são os dois únicos pilotos de fábrica da Honda RC213V que viram de perto um pódio de MotoGP esta época. Mas eles ansiavam por melhor material, ou pelo menos um melhor ambiente, para 2024, por isso Marc assinou com a Gresini Ducati e Rins optou por uma mudança para a equipa de fábrica da Yamaha como colega de equipa de Fabio Quartararo.

Desde o teste de Sepang, em fevereiro, que se podia observar um clima subterrâneo na HRC e na Repsol-Honda, porque Marc Márquez há muito que não escondia o facto de que não iria correr ao fim de três meses. Marc Márquez não escondeu que queria ver uma mota vencedora nas boxes depois de três anos perdidos. Mas isso não aconteceu até hoje. E Rins não recebeu quaisquer peças novas depois do seu sucesso em Austin, em abril. Estavam reservadas para a Repsol. Mesmo três semanas depois de Le Mans, onde Marc Márquez elogiou o chassis Kalex até aos céus, Rins não recebeu um dos cinco chassis alemães entregues para experimentar.

A equipa LCR Honda reconstruiu então o velho chassis - e Rins envergonhou Marc Márquez na sexta-feira no GP de Mugello ao revelar o melhor desempenho da Honda com o 3º lugar.

Apesar de o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, estar visivelmente a esforçar-se por não tornar pública a sua insatisfação, soube-se que ele tinha muitas razões para se zangar com os responsáveis da HRC por não terem conseguido manter Rins na LCR para 2024.

E depois a LCR ficou com Johann Zarco durante dois anos. Mas quando Marc Márquez se despediu e a Repsol não conseguiu encontrar um substituto à altura, o francês foi subitamente transferido para a Repsol.

E Cecchinello não queria que os seus ricos patrocinadores tivessem de suportar Iker Lecuona, o famoso falhanço do MotoGP (cinco corridas sem pontos em 2023), como substituto.

Por isso, Cecchinello protestou veementemente e insistiu nos acordos relevantes com Zarco e a HRC.

A HRC bateu então à porta de todos os candidatos possíveis, de Acosta a Oliveira e de Aleix Espargaró a Viñales, mas todos tinham contratos estanques para 2024.

É por isso que Fabio "Diggia" Di Giannantonio, que está agora desempregado na Gresini, vai provavelmente ocupar o lugar na Repsol, onde Joan Mir está atualmente em 22º lugar no campeonato do mundo. Até agora, marcou 20 pontos em 16 Grandes Prémios. Foi campeão do mundo com a Suzuki em 2020! O maiorquino só marcou três vezes este ano no domingo. Nunca no sprint.

É claro que a lesão grave de Rins também tem a ver com a natureza da RC213V, que há anos joga seus pilotos para fora da roda dianteira sem aviso prévio - e, apesar do controle de tração, também gosta de fazer isso via highsider. Marc Márquez pode dizer-vos uma ou duas coisas sobre isso.

Nem sequer queremos enumerar o número de casos de lesões corporais graves ocorridos na Honda desde que Márquez partiu o braço em Jerez 2020.

Alguns números são suficientes: A Repsol-Honda já contabilizou 45 acidentes nos fins-de-semana de GP em 2023.

Em comparação, Quartararo teve uma mão-cheia até agora.

No futuro próximo, a HRC enfrentará outro dilema. Porque os japoneses, tal como a Yamaha, podem perder a sua única equipa cliente se Lucio Cecchinello não for mantido feliz.

O sete vezes vencedor do GP de 125cc e chefe de equipa bem-sucedido (no MotoGP com a Honda desde 2006!) já recebeu avanços afetuosos da Suzuki, Aprilia e KTM antes da última extensão do contrato - e, mais recentemente, no verão de 2023, um novo pedido da KTM para 2024.

A Yamaha, a Aprilia e a Pierer Mobility AG já anunciaram que irão negociar novamente com o parceiro fiável LCR para 2025. Mesmo a Ducati é uma possibilidade se, por exemplo, a equipa VR46 de Rossi se aliar à Yamaha para 2025.

Para a Aprilia, por exemplo, a LCR está muito melhor financeiramente do que a equipa RNF. Observadores atentos ouviram conversas entre o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, e Cecchinello já no teste de segunda-feira em Misano, em setembro.

A Honda já perdeu muitas equipas clientes de MotoGP nos últimos anos: Gresini Racing, Marc VDS, AB Motorsport e Aspar Martinez, por exemplo.

E, pelo menos nessa altura, as motos ainda eram competitivas.