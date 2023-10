Buriram : Victoire au sprint pour Martin devant Binder et Marini

Jorge Martin s'est assuré la meilleure position de départ en signant la pole position et a enchaîné avec une victoire souveraine au sprint de 13 tours, la cinquième consécutive sur la courte distance. Son rival au championnat du monde, Pecco Bagnaia, a quant à lui chuté de la sixième à la neuvième place sur la grille de départ et a perdu neuf points en septième position. Les deux pilotes Ducati sont désormais séparés par 18 points.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : Jorge Martin ne part pas parfaitement, mais défend avec succès la première place dans le virage 1 contre Luca Marini. Pecco Bagnaia est relégué à la 8e place derrière les frères Márquez dans la phase de départ.



1er tour : Martin mène devant Marini, Aleix Espargaró, Binder, Marc Márquez, Bezzecchi, Alex Márquez et Zarco, qui est passé avec détermination devant Bagnaia.



2ème tour : Martin a déjà une seconde d'avance sur Marini. Brad Binder reprend la troisième place à Aleix Espargaró au virage 3. Le pilote Aprilia perd également la 4e place peu après au profit de Marc Márquez. Chute de Nakagami dans le virage 12.



3e tour : l'avance de Martin ne diminue que très légèrement, Binder fait pression derrière Marini. 4. Aleix Espargaró, 5. Marc Márquez, 6. Bezzecchi. Bagnaia n'est toujours que 9e devant Quartararo.



4e tour : Martin s'échappe à nouveau. Bezzecchi s'empare de la 5e place de Marc Márquez. Un groupe se bat pour la 7e place 1,5 seconde plus tard - et Bagnaia profite du fait qu'Alex Márquez pousse Zarco vers l'extérieur dans le dernier virage pour se classer 7e.



5e tour : Martin devance Marini de 1,3 sec, qui continue à se défendre avec succès contre Binder, qui se tient en embuscade juste derrière.



6e tour : Chute d'Augusto Fernández au virage 12.



7e tour : Après plusieurs tentatives, Binder parvient à dépasser Marini. Mais il est désormais séparé du leader Martin par 1,6 seconde.



8e tour : L'avance de Martin reste constante, Binder ne parvient pas non plus à semer Marini - et Aleix Espargaró se rapproche à 0,3 sec du duo. Bezzecchi et Marc Márquez suivent à 0,9 seconde.



9e tour : L'avance de Martin frôle la barre des deux secondes. Le deuxième pilote le plus rapide à ce moment-là est Bagnaia, septième mais encore à 0,8 seconde de Bezzecchi et Marc Márquez. Di Giannantonio rentre au stand pour un problème technique.



10e tour : Martin reprend la 5e place devant Bezzecchi au virage 12.



11e tour : Martin mène 1,5 sec devant Binder, qui continue à avoir Marini dans sa roue. Devant Aleix Espargaró, une demi-seconde le sépare du duo.



12e tour : Bagnaia se rapproche à 0,3 sec de Bezzecchi (6e). Viñales (13e) écope d'une pénalité pour long lap.



Dernier tour : Martin gagne haut la main devant Binder et Marini. Une erreur d'Aleix Espargaró dans le virage 3 le relègue derrière Marc Márquez, le pilote Aprilia contre-attaque entre-temps, mais c'est finalement le pilote officiel Repsol Honda qui remporte la bataille pour la quatrième place. Bagnaia ne parvient pas à dépasser Bezzecchi et doit se contenter de la 7e place.

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn

2. Binder, KTM, + 0,933 sec.

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351 points. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.