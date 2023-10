Buriram: vittoria in volata per Martin davanti a Binder e Marini

Jorge Martin si è assicurato la migliore posizione di partenza con la pole position e nella volata di 13 giri ha ottenuto una vittoria di prestigio, la quinta di fila sulla breve distanza. Il suo rivale nel Campionato del Mondo Pecco Bagnaia, invece, è retrocesso dalla sesta posizione in griglia alla nona e ha perso nove punti in settima posizione. I due piloti Ducati sono ora separati da 18 punti.

Ecco come si è svolta la volata:

Partenza: Jorge Martin non riesce a partire perfettamente, ma riesce a difendere il primo posto alla prima curva da Luca Marini. Pecco Bagnaia cade dietro i fratelli Márquez, all'8° posto nella fase iniziale.



Giro 1: Martin conduce davanti a Marini, Aleix Espargaró, Binder, Marc Márquez, Bezzecchi, Alex Márquez e Zarco, che ha superato con decisione Bagnaia.



Giro 2: Martin è già a un secondo da Marini. Brad Binder ha rilevato il 3° posto da Aleix Espargaró alla terza curva. Il pilota dell'Aprilia perde anche il quarto posto a favore di Marc Márquez poco dopo. Nakagami cade alla curva 12.



Giro 3: Il vantaggio di Martin è solo leggermente ridotto, Binder sta facendo pressione dietro Marini. 4° Aleix Espargaró, 5° Marc Márquez, 6° Bezzecchi. Bagnaia è ancora solo 9° davanti a Quartararo.



Giro 4: Martin si allontana di nuovo. Bezzecchi strappa il 5° posto a Marc Márquez. A 1,5 secondi di distanza, un gruppo lotta per il 7° posto: Bagnaia approfitta di Alex Márquez che spinge Zarco all'esterno nell'ultima curva ed è ora settimo.



Giro 5: Martin ha 1,3 secondi di vantaggio su Marini, che continua a difendersi con successo da Binder, in agguato dietro di lui.



Giro 6: Augusto Fernández cade alla curva 12.



Giro 7: Binder riesce a superare Marini dopo diversi tentativi. Ma nel frattempo il distacco dal leader Martin è di 1,6 secondi.



Giro 8: Il vantaggio di Martin rimane costante, Binder non riesce a scrollarsi di dosso Marini e Aleix Espargaró è a 0,3 secondi dal duo. Bezzecchi e Marc Márquez seguono a 0,9 secondi di distanza.



9° giro: Il vantaggio di Martin si avvicina ai due secondi. Il secondo pilota più veloce è ora Bagnaia, ma è ancora a 0,8 secondi da Bezzecchi e Marc Márquez, settimo. Di Giannantonio rientra ai box per un problema tecnico.



10° giro: Martin torna davanti a Bezzecchi alla curva 12, in quinta posizione.



11° giro: Martin conduce con 1,5 secondi di vantaggio su Binder, che ha ancora Marini sulla ruota posteriore. Aleix Espargaró è a mezzo secondo dal duo.



12° giro: Bagnaia si porta a 0,3 secondi da Bezzecchi (6°). Viñales (13°) viene penalizzato con un long-lap.



Ultimo giro: Martin vince davanti a Binder e Marini. Un errore di Aleix Espargaró alla curva 3 lo fa cadere alle spalle di Marc Márquez, il pilota dell'Aprilia nel frattempo recupera, ma alla fine il pilota ufficiale Repsol Honda decide per sé la lotta per il 4° posto. Bagnaia non riesce a superare Bezzecchi e deve accontentarsi del 7° posto.

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2° Martin 351 punti. 3° Bezzecchi 297. 4° Binder 233. 4° Aleix Espargaró 190. 6° Zarco 188. 7° Viñales 170. 8° Marini 155. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 117. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.