Buriram: vitória de Martin no sprint, à frente de Binder e Marini

O ás da Pramac-Ducati, Jorge Martin, esteve mais uma vez numa classe própria na distância de sprint no GP da Tailândia. O líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, não conseguiu ir além do 7º lugar. Marc Márquez assegurou o quarto lugar.

Jorge Martin tinha garantido a melhor posição de partida com a pole position e, na corrida de 13 voltas, seguiu-a com uma vitória imponente - a quinta consecutiva na curta distância. O seu rival no Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, por outro lado, caiu do sexto lugar da grelha para o nono e perdeu nove pontos no sétimo lugar. Os dois pilotos da Ducati estão agora separados por 18 pontos.

Eis como correu o sprint:

Largada: Jorge Martin não se safa perfeitamente, mas defende com sucesso o 1º lugar na curva 1 contra Luca Marini. Pecco Bagnaia fica atrás dos irmãos Márquez para o 8º lugar na fase inicial.



Volta 1: Martin lidera à frente de Marini, Aleix Espargaró, Binder, Marc Márquez, Bezzecchi, Alex Márquez e Zarco, que ultrapassou Bagnaia com determinação.



Volta 2: Martin já está um segundo atrás de Marini. Brad Binder assume o 3º lugar de Aleix Espargaró na Curva 3. O piloto da Aprilia também perde o 4º lugar para Marc Márquez pouco depois. Nakagami cai na Curva 12.



Volta 3: A liderança de Martin é apenas ligeiramente reduzida, Binder está a pressionar atrás de Marini. 4º Aleix Espargaró, 5º Marc Márquez, 6º Bezzecchi. Bagnaia continua apenas em 9º à frente de Quartararo.



Volta 4: Martin afasta-se novamente. Bezzecchi rouba o 5º lugar a Marc Márquez. 1,5 seg. atrás, um grupo luta pelo 7º lugar - e Bagnaia beneficia do facto de Alex Márquez ter empurrado Zarco por fora na última curva e é agora 7º.



Volta 5: Martin 1,3 seg. à frente de Marini, que continua a defender-se com sucesso de Binder, que está à espreita logo atrás.



Volta 6: Augusto Fernández cai na curva 12.



Volta 7: Binder encontra um caminho para passar Marini depois de várias tentativas. Mas, entretanto, ele está separado do líder Martin por 1,6 segundos.



Volta 8: A liderança de Martin mantém-se constante, Binder também não consegue ultrapassar Marini - e Aleix Espargaró está a 0,3 seg. da dupla. Bezzecchi e Marc Márquez seguem mais 0,9 s atrás.



9ª volta: A vantagem de Martin está perto da marca dos dois segundos. O segundo piloto mais rápido nesta altura é agora Bagnaia, mas ainda está a 0,8 segundos de Bezzecchi e Marc Márquez em sétimo. Di Giannantonio entra nas boxes com um problema técnico.



Volta 10: Martin está de volta à frente de Bezzecchi na curva 12, na 5ª posição.



11ª volta: Martin lidera com 1,5 segundos de vantagem sobre Binder, que ainda tem Marini na sua roda traseira. Aleix Espargaró está meio segundo atrás da dupla.



12ª volta: Bagnaia passa a 0,3 seg. de Bezzecchi (6º). Viñales (13º) recebe uma penalização por volta longa.



Última volta: Martin vence na frente de Binder e Marini. Um erro de Aleix Espargaró na Curva 3 fá-lo ficar atrás de Marc Márquez, o piloto da Aprilia contra-ataca entretanto, mas no final o piloto da fábrica Repsol Honda decide a luta pelo 4º lugar para si próprio. Bagnaia não consegue ultrapassar Bezzecchi e tem de se contentar com o 7º lugar.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rds.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2º Martin 351 pontos. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.