Jorge Martín (Ducati/1º): "Hoy he arriesgado".

Especialmente en una vuelta de clasificación y en la distancia corta, Jorge Martín está en un momento de forma extraordinario: El sábado, en Buriram, consiguió su cuarta pole de los últimos seis Grandes Premios y, por la tarde,su quinta victoria consecutiva al sprint en la carrera a 13 vueltas.

El propio madrileño admitió después que no había podido evaluar realmente sus posibilidades de antemano: "Me resultó difícil entender cómo iría el sprint porque siempre he conducido con neumáticos gastados. Vi el ritmo de Fabio, Bezzecchi y también de Pecco, que eran rápidos con neumáticos frescos. Así que no sabía exactamente cuál sería mi posición. Ya pensaba que sería competitivo, y al final lo fui. Pero habría esperado más agarre en las últimas cinco o seis vueltas. He desgastado demasiado el neumático al principio, pero eso está bien en el sprint, podemos hacerlo. El domingo tenemos que estar más tranquilos en las primeras vueltas e intentar guardar el neumático para el final de la carrera".

La estrella del Pramac quiere evitar una caída como la que sufrió el pasado fin de semana en la última vuelta del GP de Australia. Si también confiará en el neumático medio trasero (el más blando de los dos compuestos disponibles este fin de semana) para la carrera de 26 vueltas en el Circuito Internacional de Chang, Martin dice que aún no lo sabe. "Fui muy competitivo, pero es difícil de entender", se mostró cauto. "Creo que será difícil con el medio porque el neumático es bastante blando. Tenemos que entenderlo en el warm-up".

¿Esperará el subcampeón del mundo a la decisión de su rival por el título, Pecco Bagnaia, para elegir neumático? "No lo sé. Creo que elegirá el neumático duro. Porque en la FP2 fue más rápido con él que con el medio. Creo que para todos nosotros el duro será el neumático, pero finalmente lo veremos en el warm-up", confirmó Martin.

Como Bagnaia no pudo pasar del 7º puesto en el sprint tras una floja salida, el "Martinator" volvió a reducir su diferencia en la clasificación del Campeonato del Mundo a 18 puntos. "Desde luego, siempre es fantástico cuando recuperas puntos", comentó. "Estoy en una posición en la que tengo que tomar riesgos y eso es lo que he hecho hoy. Cuando Brad se puso segundo, tuve que apretar un poco más. Quizás podría haberme caído, quizás no, pero sólo intenté mantenerme en la pista".

El español de 25 años mantuvo a raya a la competencia de forma tan dominante. Pero, ¿tiene también la confianza necesaria para rodar lejos de la cabeza durante toda la carrera? "Si aprietas desde el principio, gastas todo el neumático. Voy a mantener la calma en las primeras vueltas", subraya Martin. "Pero todo el mundo tiene que mantener la calma, y puede que yo sea incluso más rápido que ellos en modo tranquilo. Espero poder estar relajado y conseguir ventaja. Y si no, quizá tenga que conformarme con el segundo o tercer puesto. Todavía no lo sabemos".

El piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder, en particular, tiene a Martin en mente tras el segundo puesto de éste en el sprint. "Brad fue rápido, será el principal rival, y Bezzecchi también estuvo fuerte. No sé qué le pasó a Bezzecchi entonces, pero por la mañana fue superrápido. Y creo que Pecco también mejorará, como en Mandalika. Así que será una carrera diferente", advirtió el piloto del Pramac Ducati, de cara a la carrera principal del domingo. "Quizás yo también pueda mejorar y aprender de mis errores del pasado".

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 369 puntos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16º Augusto Fernández 67. 17º Rins 54. 18º Nakagami 50. 19º Bastianini 42. 20º Raúl Fernández 39. 21º Pedrosa 32. 22º Mir 20. 23º Pol Espargaró 12. 24º Savadori 9. 25º Folger 9. 26º Bradl 8. 27º Pirro 5. 28º Petrucci 5. 29º Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.