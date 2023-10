Jorge Martin (Ducati/1.) : "Aujourd'hui, j'ai pris des risques".

Malgré sa victoire souveraine au départ et à l'arrivée du sprint de Buriram, l'as Pramac-Ducati Jorge Martin s'est montré plus analytique qu'euphorique. Il s'attend à une course différente lors du GP de Thaïlande dimanche.

Jorge Martin est en grande forme en ce moment, surtout sur un tour de qualification et sur une courte distance : Samedi, à Buriram, il a décroché sa quatrième pole position sur les six derniers Grands Prix et a enchaîné avecsa cinquième victoire consécutive en sprint lors de la course de 13 tours de l'après-midi.

Le Madrilène a ensuite reconnu qu'il n'avait pas vraiment pu évaluer ses chances avant le départ : "C'était difficile pour moi de comprendre comment le sprint allait se dérouler parce que j'ai toujours roulé avec des pneus usés. J'ai vu le rythme de Fabio, Bezzecchi et aussi Pecco, qui étaient rapides avec des pneus frais. Je ne savais donc pas exactement quelle serait ma position. Je pensais déjà que je serais compétitif - et je l'ai été à la fin. Mais je m'attendais à une meilleure adhérence dans les cinq ou six derniers tours. J'ai un peu trop usé le pneu au début, mais ce n'est pas grave au sprint, nous pouvons le faire. Dimanche, nous devrons être plus calmes dans les premiers tours et essayer d'économiser le pneu pour la fin de la course".

La star de Pramac veut éviter à tout prix une chute comme celle du week-end dernier dans le dernier tour du GP d'Australie. Martin ne sait pas encore s'il utilisera le pneu arrière medium (le plus tendre des deux composés disponibles ce week-end) pour la course de 26 tours sur le circuit international de Chang. "J'ai été très compétitif, mais c'est difficile à comprendre", a-t-il déclaré avec prudence. "Je pense que ce sera difficile avec les mediums parce qu'ils sont assez tendres. Nous devons comprendre cela lors du warm-up".

Le deuxième du championnat du monde attendra-t-il la décision de son rival en titre Pecco Bagnaia pour choisir ses pneus ? "Je ne sais pas. Je pense qu'il prendra le pneu dur. Parce qu'en FP2, il était plus rapide avec ces pneus qu'avec les mediums. Je pense que pour nous tous, le hard sera le pneu, mais nous ne le verrons définitivement qu'au warm-up", confirme Martin.

Comme Bagnaia n'a pas pu faire mieux que la septième place au sprint après un départ faible, le "Martinator" a réduit son retard au classement du championnat du monde à 18 points. "C'est toujours une bonne chose de gagner des points", a-t-il déclaré. "Je suis dans une position où je dois prendre des risques, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand Brad a pris la deuxième place, j'ai dû pousser un peu plus fort. J'aurais peut-être pu chuter, peut-être pas, mais j'ai simplement essayé de rester sur la piste".

L'Espagnol de 25 ans a ainsi tenu la concurrence à distance de manière souveraine. Mais se croit-il capable de rouler en tête sur toute la distance ? "Si tu pousses dès le début, tu consommes tout le pneu. Je vais certainement rester calme pendant les premiers tours", a souligné Martin. "Mais tout le monde doit rester calme - et peut-être que je serai encore plus rapide qu'eux en mode calme. J'espère que je pourrai rester détendu tout en prenant de l'avance. Et si ce n'est pas le cas, je devrai peut-être me contenter de la deuxième ou de la troisième place. Nous ne le savons pas encore".

Martin a particulièrement en tête Brad Binder, le pilote officiel Red Bull-KTM, après sa deuxième place au sprint. "Brad était rapide, il sera le principal adversaire, et Bezzecchi était également fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite chez Bezzecchi, mais il était super rapide le matin. Et je pense que Pecco aussi va s'améliorer, comme à Mandalika. Ce sera donc une course différente", a prévenu le pilote Pramac-Ducati en vue de la course principale de dimanche. "Peut-être que je peux aussi m'améliorer et apprendre de mes erreurs du passé".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.