Jorge Martin (Ducati/1°): "Oggi ho rischiato".

Soprattutto nel giro di qualifica e sulla breve distanza, Jorge Martin è in forma smagliante al momento: Sabato a Buriram ha conquistato la sua quarta pole position negli ultimi sei Gran Premi,seguita dalla quinta vittoria in volata nella gara di 13 giri del pomeriggio.

Lo stesso madrileno ha ammesso in seguito di non essere stato in grado di valutare le sue possibilità in anticipo: "È stato difficile per me capire come sarebbe andata la volata perché ho sempre guidato con le gomme usurate. Ho visto il passo di Fabio, Bezzecchi e anche Pecco, che erano veloci con le gomme fresche. Quindi non sapevo esattamente quale sarebbe stata la mia posizione. Pensavo già di essere competitivo, e alla fine lo sono stato. Ma mi sarei aspettato una migliore aderenza negli ultimi cinque o sei giri. Ho consumato un po' troppo la gomma all'inizio, ma in volata va bene così, si può fare. Domenica dovremo essere più tranquilli nei primi giri e cercare di risparmiare la gomma per la fine della gara".

La stella di Pramac vuole evitare un crollo come quello dello scorso fine settimana all'ultimo giro del GP d'Australia. Se si affiderà anche alla gomma posteriore media (la più morbida delle due mescole disponibili questo fine settimana) per i 26 giri del Chang International Circuit, Martin dice di non saperlo ancora. "Sono stato molto competitivo, ma è difficile da capire", ha detto cauto. "Penso che sarà difficile con le medie perché il pneumatico è piuttosto morbido. Dobbiamo capirlo nel warm-up".

Il vicecampione del mondo aspetterà la decisione del suo rivale Pecco Bagnaia per la scelta degli pneumatici? "Non lo so. Credo che sceglierà la gomma dura. Perché nelle FP2 è stato più veloce con quella che con la media. Penso che per tutti noi la dura sarà la gomma, ma alla fine vedremo nel warm-up", ha confermato Martin.

Poiché Bagnaia non è riuscito ad andare oltre il 7° posto in volata dopo una partenza debole, il "Martinator" ha ridotto il suo distacco nella classifica del Campionato del Mondo a 18 punti. "Sicuramente è sempre bello quando si recuperano punti", ha commentato. "Sono in una posizione in cui devo prendere dei rischi ed è quello che ho fatto oggi. Quando Brad ha conquistato il secondo posto, ho dovuto spingere un po' di più. Forse avrei potuto cadere, forse no, ma ho cercato di rimanere in pista".

Il venticinquenne spagnolo ha tenuto a bada la concorrenza in modo così deciso. Ma ha anche la fiducia necessaria per stare lontano dai primi per tutta la distanza? "Se si spinge fin dall'inizio, si consumano tutte le gomme. Sicuramente resterò calmo per i primi giri", ha sottolineato Martin. "Ma tutti devono restare calmi e forse io sono ancora più veloce di loro in modalità calma. Spero di poter rimanere rilassato e ottenere comunque un vantaggio. Se così non fosse, forse dovrò accontentarmi del secondo o terzo posto. Non lo sappiamo ancora".

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder ha in mente Martin dopo il secondo posto di quest'ultimo nella volata. "Brad è stato veloce, sarà il principale avversario, e anche Bezzecchi è stato forte. Non so cosa sia successo a Bezzecchi, ma al mattino era velocissimo. E credo che anche Pecco migliorerà, come a Mandalika. Quindi sarà una gara diversa", ha avvertito il pilota della Pramac Ducati, guardando alla gara principale di domenica. "Forse posso anche migliorare e imparare dai miei errori del passato".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2° Martin 351. 3° Bezzecchi 297. 4° Binder 233. 4° Aleix Espargaró 190. 6° Zarco 188. 7° Viñales 170. 8° Marini 155. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 117. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.