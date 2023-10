Jorge Martin (Ducati/1º): "Hoje arrisquei-me".

Apesar da vitória no sprint em Buriram, o ás da Pramac-Ducati Jorge Martin foi mais analítico do que eufórico. Ele espera uma corrida diferente no GP da Tailândia no domingo.

Especialmente numa volta de qualificação e numa distância curta, Jorge Martin está em excelente forma neste momento: Em Buriram, no sábado, assegurou a sua quarta pole position nos últimos seis Grandes Prémios eseguiu-a com a sua quinta vitória consecutiva no sprint na corrida de 13 voltas da tarde.

O próprio Madrileno admitiu depois que não tinha sido capaz de avaliar as suas hipóteses de antemão: "Foi difícil para mim perceber como seria o sprint porque conduzi sempre com pneus gastos. Vi o ritmo do Fabio, do Bezzecchi e também do Pecco, que eram rápidos com pneus novos. Por isso, não sabia exatamente qual seria a minha posição. Já pensava que ia ser competitivo - e acabei por ser. Mas esperava uma melhor aderência nas últimas cinco ou seis voltas. Desgastei um pouco o pneu no início, mas isso não faz mal no sprint, podemos fazer isso. No domingo temos de estar mais calmos nas primeiras voltas e tentar poupar o pneu para o final da corrida."

A estrela da Pramac quer evitar um colapso como o que teve no fim de semana passado na última volta do GP da Austrália. Se ele também vai contar com o pneu traseiro médio (o mais macio dos dois compostos disponíveis neste fim de semana) para a corrida de 26 voltas no Circuito Internacional de Chang, Martin diz que ainda não sabe. "Eu estava muito competitivo, mas é difícil de entender", ele foi cauteloso. "Acho que vai ser difícil com o médio porque o pneu é bastante macio. Temos de perceber isso no warm-up."

Será que o segundo classificado do Campeonato do Mundo vai esperar pela decisão do seu rival no título, Pecco Bagnaia, para escolher o pneu? "Não sei. Acho que ele vai usar o pneu duro. Porque no FP2 ele foi mais rápido com ele do que com o médio. Penso que para todos nós o pneu duro será o escolhido, mas finalmente veremos no warm-up", confirmou Martin.

Como Bagnaia não conseguiu ir além do 7º lugar no sprint depois de um arranque fraco, o "Martinator" reduziu novamente a sua diferença na classificação do Campeonato do Mundo para 18 pontos. "É sempre bom ganhar pontos", comentou. "Estou numa posição em que tenho de correr riscos e foi isso que fiz hoje. Quando o Brad assumiu o segundo lugar, tive de forçar um pouco mais. Talvez pudesse ter caído, talvez não, mas tentei apenas manter-me na pista."

O espanhol de 25 anos manteve a concorrência à distância de uma forma tão dominante. Mas será que ele também tem a confiança necessária para andar longe da frente durante toda a distância? "Se forçarmos desde o início, gastamos os pneus todos. Vou manter-me calmo nas primeiras voltas", sublinhou Martin. "Mas toda a gente tem de manter a calma - e talvez eu seja ainda mais rápido do que eles no modo calmo. Espero conseguir manter-me descontraído e conseguir uma vantagem. E se não, talvez tenha de me contentar com o segundo ou terceiro lugar. Ainda não sabemos."

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, em particular, tem Martin em mente após o segundo lugar deste último no sprint. "O Brad foi rápido, vai ser o principal adversário, e o Bezzecchi também esteve forte. Não sei o que se passou com o Bezzecchi, mas de manhã foi super-rápido. E acho que o Pecco também vai melhorar, como em Mandalika. Por isso, vai ser uma corrida diferente," avisou o piloto da Pramac Ducati, olhando para a corrida principal de domingo. "Talvez eu também possa melhorar e aprender com os meus erros do passado."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.