Marc Márquez (Honda/4º): Por qué pudo atacar

Marc Márquez ha provocado el disgusto de Jack Miller en la Clasificación 1 por catapultarse a su rebufo por la segunda plaza, depositando al piloto oficial de Red Bull KTM en la 15ª posición de la parrilla y dejándole sin un punto en el sprint.

Marc Márquez ha vuelto a sacar a relucir todas sus habilidades de pilotaje en el sprint de 13 vueltas, arrebatando la cuarta plaza a Aleix Espargaró (Aprilia) en la meta y relegando una vez más a todos sus compañeros de Honda a los extras.

"Ha sido una buena última vuelta, pero no he ganado nada porque sólo me he beneficiado de un error de Aleix", ha señalado la estrella del Repsol Honda. "Ha perdido la posición, al fin y al cabo hasta entonces me llevaba un segundo de ventaja. Cometió un gran error en la curva 1 y otro en la 3, lo que me puso a tiro y me dio la oportunidad de luchar con él."

"Me pasó entre medias con una maniobra muy buena entre la curva 6 y la 7. Pero luego he podido frenar muy tarde en esta curva de meta, que me gusta, y aún así cogerle desprevenido", añadió Marc. "Tenemos que recordar ahora: es sólo un cuarto puesto y es sólo una carrera al sprint. Pero como he dicho, ahora tenemos que disfrutar de estos bonitos momentos brillantes con el equipo."

Márquez, sin embargo, subrayó que los problemas de tracción que le aquejaron el viernes seguían ahí. "Por ejemplo, si alguien me adelantara en la curva de meta, estaría indefenso porque hay un tramo de aceleración muy corto hasta la línea de meta. Y sobre todo cuando entro en la parte sucia de la pista, me patinan aún más las ruedas. Hemos reconstruido la moto después de los entrenamientos del viernes para que pueda atacar bien en las zonas bems. En aceleración siempre perdemos de todas formas por la falta de tracción. Así que hemos hecho la moto más estable en frenada y hoy he podido apretar más en frenada que ayer. No podemos hacer nada con la tracción, siempre es insuficiente".