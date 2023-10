Marc Márquez (Honda/4e) : Pourquoi il a pu attaquer

Marc Márquez s'est attiré les foudres de Jack Miller lors de la première séance de qualification en se propulsant dans son sillage jusqu'à la deuxième place, laissant le pilote Red Bull KTM en quinzième position sur la grille de départ et sans point au sprint.

Marc Márquez a une nouvelle fois fait étalage de ses talents de pilote dans le sprint de 13 tours, arrachant la quatrième place à Aleix Espargaró (Aprilia) à l'arrivée et reléguant une fois de plus tous ses collègues Honda au rang de figurants.

"C'était un bon dernier tour, mais je n'ai rien gagné parce que j'ai simplement profité d'une erreur d'Aleix", a constaté la star de Repsol Honda. "Il a perdu sa position, alors qu'il était jusqu'alors environ une seconde devant moi. Il a fait une grosse erreur au virage 1 et une autre au virage 3, ce qui m'a permis de me rapprocher et d'avoir une chance de me battre contre lui".

"Il m'a dépassé entre-temps grâce à une très bonne manœuvre entre le virage 6 et le virage 7. Mais j'ai pu le freiner très tard à la fin, dans ce virage d'arrivée que j'aime bien, et j'ai pu le prendre de vitesse", a complété Marc. "Nous devons maintenant garder à l'esprit que ce n'est qu'une quatrième place et que ce n'est qu'une course de sprint. Mais comme je l'ai dit, nous devons maintenant profiter de ces jolis moments de lumière avec l'équipe".

Márquez a toutefois souligné que les problèmes de traction qui l'ont gêné vendredi étaient toujours présents. "Si, par exemple, quelqu'un me dépassait dans le virage d'arrivée, je serais sans défense car il y a une très courte accélération jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout si j'arrive sur la partie sale de la piste, j'ai encore plus de wheelspin. Après l'entraînement de vendredi, nous avons modifié la moto de manière à ce que je puisse bien attaquer dans les zones de freinage. De toute façon, nous perdons toujours à l'accélération à cause du manque de traction. Nous avons donc rendu la moto plus stable au freinage, ce qui m'a permis de pousser plus fort au freinage aujourd'hui qu'hier. Nous ne pouvons rien faire pour la traction, elle est toujours insuffisante".