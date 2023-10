Marc Márquez (Honda/4°): Perché è riuscito ad attaccare

Marc Márquez ha superato tutte le aspettative con un fantastico quarto posto in volata. Venerdì aveva ancora affermato che la sua velocità era sufficiente solo per i posti tra il 10° e il 15°, ma ha escogitato un trucco per la messa a punto.

Marc Márquez si è preso il dispiacere di Jack Miller nelle qualifiche 1 per essersi catapultato nella sua scia per il secondo posto, depositando il pilota della Red Bull KTM in 15° posizione sulla griglia e lasciandolo senza un punto nella volata.

Marc Márquez ha nuovamente sfoderato tutte le sue abilità di guida nella volata di 13 giri, strappando il quarto posto ad Aleix Espargaró (Aprilia) nel finale e relegando ancora una volta tutti i suoi colleghi della Honda tra le comparse.

"È stato un buon ultimo giro, ma non ho vinto nulla perché ho solo approfittato di un errore di Aleix", ha detto il pilota Repsol Honda. "Ha perso la sua posizione, dopo tutto era circa un secondo davanti a me fino a quel momento. Ha commesso un grosso errore alla curva 1 e un altro alla curva 3, che mi ha messo a distanza di sicurezza e mi ha dato la possibilità di lottare con lui".

"Mi ha passato nel mezzo con un'ottima manovra tra la curva 6 e la curva 7. Ma sono riuscito a frenare molto bene. Ma poi sono stato in grado di frenare molto tardi nel finale in questa curva, che mi piace, e di prenderlo ancora alla sprovvista", ha aggiunto Marc. "Dobbiamo ricordare che si tratta solo di un quarto posto e di una gara sprint. Ma come ho detto, ora dobbiamo goderci questi bei momenti positivi con la squadra".

Márquez, tuttavia, ha sottolineato che i problemi di trazione che lo hanno afflitto venerdì sono ancora presenti. "Per esempio, se qualcuno mi superasse all'ultima curva, sarei indifeso perché c'è un tratto di accelerazione molto breve fino al traguardo. E soprattutto quando entro nella parte sporca della pista, ho ancora più sbandamento. Abbiamo ricostruito la moto dopo le prove del venerdì in modo da poter attaccare bene nelle zone di frenata. In accelerazione perdiamo sempre a causa della mancanza di trazione. Abbiamo quindi reso la moto più stabile in frenata e oggi sono riuscito a spingere di più in frenata rispetto a ieri. Non possiamo fare nulla per la trazione, è sempre insufficiente".