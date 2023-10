Marc Márquez (Honda/4º): Porque é que ele foi capaz de atacar

Marc Márquez superou todas as expectativas com um excelente 4º lugar no sprint. Na sexta-feira, ainda tinha afirmado que a sua velocidade só era suficiente para lugares entre o 10º e o 15º lugar, mas arranjou um truque de configuração.

Marc Márquez sofreu o desagrado de Jack Miller na Qualificação 1 por se ter catapultado para o seu "slipstream" para o segundo lugar, colocando o piloto de fábrica da Red Bull KTM no 15º lugar da grelha e deixando-o sem qualquer ponto no sprint.

Marc Márquez voltou a mostrar todas as suas capacidades de pilotagem no sprint de 13 voltas, arrebatando o quarto lugar a Aleix Espargaró (Aprilia) no final e, mais uma vez, rebaixando todos os seus colegas da Honda para extras.

"Foi uma boa última volta, mas não ganhei nada porque apenas beneficiei de um erro do Aleix," observou a estrela da Repsol Honda. "Ele perdeu a posição, afinal ele estava cerca de um segundo à minha frente até então. Ele cometeu um grande erro na Curva 1 e outro na Curva 3, o que me colocou a uma distância razoável e me deu a oportunidade de lutar com ele."

"Ele passou-me pelo meio com uma manobra muito boa entre a Curva 6 e a Curva 7. Mas depois consegui travar muito tarde na meta nesta curva de chegada, que eu gosto, e ainda o apanhei desprevenido", acrescentou Marc. "Temos de nos lembrar agora: é apenas um quarto lugar e é apenas uma corrida de sprint. Mas, como já disse, temos de aproveitar estes bons momentos com a equipa."

Márquez, no entanto, sublinhou que os problemas de tração que o atormentaram na sexta-feira ainda existem. "Por exemplo, se alguém me ultrapassasse na curva da meta, eu ficaria indefeso porque há um troço de aceleração muito curto até à meta. E, especialmente, quando entro na parte suja da pista, tenho ainda mais rotação das rodas. Reconstruímos a mota depois dos treinos de sexta-feira para que eu possa atacar bem nas zonas mais difíceis. Na aceleração, perdemos sempre devido à falta de tração. Por isso, tornámos a mota mais estável na travagem e hoje consegui fazer mais força na travagem do que ontem. Não podemos fazer nada em relação à tração, é sempre insuficiente".