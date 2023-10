Brad Binder (KTM/2º): "Jorge estaba demasiado lejos entonces".

El atacante "Brad Attack" Binder también hizo saltar por los aires a la armada Ducati en el sprint del GP de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang (4,554 km, 7 curvas a la derecha y 5 a la izquierda, recta más larga: 1 km) tras asegurarse un sólido quinto puesto en la parrilla de salida de la Q2 por la mañana.

El piloto oficial de Red Bull KTM volvió a eclipsar claramente a su compañero de equipo Jack Miller en Buriram, llevándose a casa un segundo puesto en el sprint por cuarta vez (tras Le Mans, Spielberg y Motegi). Además, el artista del adelantamiento sudafricano ya ha conseguido victorias al sprint en Las Termas, Jerez y Spielberg este año.

Binder ya había establecido una marca personal de 1:29.923 min el viernes durante las banderas amarillas al final de la clasificación, pero fue anulada. Pero habría significado el segundo puesto, ¡así que Binder tenía mucho que esperar del sábado!

"Ha sido un sábado sólido para nosotros. Ya la clasificación estuvo bien, pude marcar algunos tiempos decentes. El hecho de que sólo perdiera 0,2 segundos respecto al tiempo de la pole fue estupendo", resumió el sudafricano. "Quinto en la parrilla estaba bien, aunque habría estado bien estar un poco más delante. Pero nunca me puedo quejar de una segunda fila en la parrilla...".

"Luego la carrera fue bien, hice una salida razonable y pude adelantar a Aleix muy pronto", describió Brad Binder. "Luego perdí algo de tiempo intentando alcanzar a Luca Marini. Es muy bueno frenando. Detrás de él he tenido problemas con el sobrecalentamiento del neumático delantero. Cuando se calienta demasiado, pierdes agarre. Pero una vez que le he pasado, el neumático delantero ha tardado unas vueltas en enfriarse. Después he vuelto a sentirme seguro. A continuación, me fijé en Jorge Martín. Quería perseguirle y alcanzarle, pero estaba demasiado lejos. He apretado hasta la línea de meta y estoy contento de haber traído a casa el segundo puesto".

Resultados MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.