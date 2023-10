Brad Binder (KTM/2e) : "Jorge était alors trop loin"

Le très offensif "Brad Attack" Binder a une nouvelle fois fait exploser l'armada Ducati lors du sprint du GP de Thaïlande sur le circuit international de Chang (4,554 km, 7 virages à droite et 5 à gauche, ligne droite la plus longue : 1 km), après s'être assuré une solide cinquième place sur la grille de départ en Q2 le matin.

Le pilote d'usine Red Bull-KTM a une fois de plus clairement éclipsé son coéquipier Jack Miller à Buriram et a ramené une deuxième place au sprint pour la quatrième fois (après Le Mans, Spielberg et Motegi). De plus, l'artiste du dépassement sud-africain a déjà remporté cette année des victoires au sprint à Las Termas, Jerez et Spielberg.

Vendredi, sous les drapeaux jaunes, Binder avait déjà réalisé un meilleur temps personnel de 1:29,923 min lors de la fin des essais chronométrés, mais il a été annulé. Mais il aurait signifié la deuxième place, Binder pouvait donc espérer mieux pour samedi !

"C'était un samedi solide pour nous. Les qualifications étaient déjà correctes, j'ai pu réaliser quelques temps corrects. Le fait que je n'ai perdu que 0,2 seconde sur le temps de la pole était formidable", résumait le Sud-Africain. "La cinquième place sur la grille était correcte, même si cela aurait été sympa d'être un peu plus loin. Mais je ne dois jamais me plaindre d'une deuxième ligne de départ...".

"La course s'est ensuite bien déroulée, j'ai pris un départ raisonnable et j'ai pu dépasser Aleix très tôt", décrivait Brad Binder. "J'ai ensuite perdu un peu de temps en essayant d'attraper Luca Marini. Il est vraiment bon au freinage. Derrière lui, j'ai eu du mal avec le pneu avant qui surchauffait. Quand il chauffe trop, tu perds le 'edge grip'. Mais une fois que je l'ai dépassé, il m'a fallu quelques tours pour que le pneu avant refroidisse à nouveau. Ensuite, je me suis senti à nouveau en sécurité. J'ai alors pris Jorge Martin pour cible. J'ai essayé de le chasser et de le rattraper, mais il était trop loin. J'ai poussé jusqu'à la ligne d'arrivée et je suis content d'avoir ramené la deuxième place à la maison".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.