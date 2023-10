Brad Binder (KTM/2°): "Jorge era troppo lontano".

Brad Binder ha perso troppo tempo dietro Luca Marini nei 13 giri in volata a Buriram. "Dietro di lui, il mio pneumatico anteriore si è surriscaldato. Per questo Jorge Martin mi è sfuggito", ha osservato il pilota della KTM.

L'attaccante "Brad Attack" Binder ha fatto esplodere l'armata Ducati anche nella volata del GP di Thailandia sul Chang International Circuit (4,554 km, 7 curve a destra e 5 a sinistra, rettilineo più lungo: 1 km) dopo aver ottenuto un ottimo quinto posto in griglia nella Q2 del mattino.

Il pilota ufficiale della Red Bull KTM ha ancora una volta superato nettamente il suo compagno di squadra Jack Miller a Buriram, portando a casa un secondo posto in volata per la quarta volta (dopo Le Mans, Spielberg e Motegi). Inoltre, l'artista del sorpasso sudafricano ha già ottenuto vittorie in volata a Las Termas, Jerez e Spielberg quest'anno.

Binder aveva già stabilito un record personale di 1:29.923 min venerdì durante le bandiere gialle alla fine delle qualifiche, ma è stato annullato. Ma avrebbe significato il secondo posto, quindi Binder aveva molto da aspettarsi sabato!

"È stato un sabato solido per noi. Già le qualifiche sono andate bene, sono riuscito a fare dei tempi decenti. Il fatto di aver perso solo 0,2 secondi rispetto al tempo della pole è stato fantastico", ha riassunto il sudafricano. "Il quinto posto in griglia va bene, anche se sarebbe stato bello essere un po' più avanti. Ma non mi posso mai lamentare di una seconda fila in griglia...".

"La gara è andata bene, sono partito bene e sono riuscito a superare Aleix molto presto", ha raccontato Brad Binder. "Poi ho perso un po' di tempo per cercare di prendere Luca Marini. È davvero bravo in frenata. Dietro di lui ho avuto problemi di surriscaldamento del pneumatico anteriore. Quando si surriscalda troppo, si perde l'aderenza al bordo. Ma una volta che l'ho superato, ci sono voluti alcuni giri perché lo pneumatico anteriore si raffreddasse. Dopodiché mi sono sentito di nuovo al sicuro. Poi ho puntato su Jorge Martin. Volevo inseguirlo e raggiungerlo, ma era troppo lontano. Ho spinto fino al traguardo e sono felice di aver portato a casa il secondo posto".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.