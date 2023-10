Brad Binder (KTM/2º): "O Jorge estava demasiado longe na altura".

Brad Binder perdeu demasiado tempo atrás de Luca Marini no sprint de 13 voltas em Buriram. "Atrás dele, o meu pneu da frente sobreaqueceu. Foi por isso que o Jorge Martin se afastou de mim", referiu o piloto da KTM.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

O "Brad Attack" Binder também arrasou a armada da Ducati no sprint para o GP da Tailândia no Circuito Internacional de Chang (4,554 km, 7 curvas à direita e 5 à esquerda, reta mais longa: 1 km) depois de garantir um forte quinto lugar na grelha na Q2 da manhã.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM voltou a superar claramente o seu companheiro de equipa Jack Miller em Buriram, trazendo para casa um segundo lugar no sprint pela quarta vez (depois de Le Mans, Spielberg e Motegi). Para além disso, o artista das ultrapassagens da África do Sul já conquistou este ano vitórias ao sprint em Las Termas, Jerez e Spielberg.

Binder já tinha estabelecido um recorde pessoal de 1:29.923 min na sexta-feira, durante as bandeiras amarelas no final da qualificação, mas foi cancelado. Mas isso teria significado o segundo lugar, pelo que Binder tinha muito por que esperar no sábado!

"Foi um sábado sólido para nós. A qualificação já foi boa, consegui fazer alguns tempos decentes. O facto de ter perdido apenas 0,2 segundos para o tempo da pole foi ótimo", resumiu o sul-africano. "O quinto lugar na grelha foi bom, embora tivesse sido bom estar um pouco mais à frente. Mas nunca me posso queixar de uma segunda linha da grelha..."

"A corrida correu bem, tive um arranque razoável e consegui ultrapassar o Aleix muito cedo", descreveu Brad Binder. "Depois perdi algum tempo a tentar apanhar o Luca Marini. Ele é muito bom na travagem. Atrás dele estava a ter problemas com o sobreaquecimento do pneu dianteiro. Quando fica demasiado quente, perde-se a aderência. Mas quando o ultrapassei, foram precisas algumas voltas para o pneu da frente arrefecer. Depois disso, voltei a sentir-me seguro. Depois, pus a mira no Jorge Martin. Queria persegui-lo e apanhá-lo, mas ele estava demasiado longe. Esforcei-me até à linha de meta e estou contente por ter trazido para casa o segundo lugar."

Resultados MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.