Pecco Bagnaia (Ducati/7º): "Esta lucha no tenía sentido".

Tras los entrenamientos del viernes del GP de Tailandia, Francesco "Pecco" Bagnaia alabó su reencontrada fuerza en los frenos y las buenas sensaciones en su GP23, por lo que el líder del Campeonato del Mundo afrontó la jornada del sábado con mucha confianza. Sin embargo, los resultados al final del día fueron aleccionadores.

Ya en la calificación las cosas no fueron del todo bien para el italiano de 26 años. "Por segunda vez este fin de semana no tuve buenas sensaciones con un neumático", se quejó. "Con el primer neumático apreté e hice un 1:30.2 min, tuve grandes dificultades. Luego con el segundo neumático hice 1:29.5 min. Eso nos complica mucho el trabajo. Porque esperas algo que no encuentras, pero después del cambio es una sensación diferente... Eso no ayuda. Seguimos sextos en la parrilla, que no está tan mal, pero necesitamos un poco más de consistencia ahí."

Desde la sexta posición de la parrilla, Bagnaia cayó hasta la novena plaza en los primeros compases del sprint de 13 vueltas. ¿Qué le ocurrió? "Fallé un poco en la salida y perdí mucho tiempo después, primero con Zarco y luego con la lucha entre Johann y Alex Márquez", relató el piloto oficial de Ducati. "Fue bastante inútil en ese momento, teniendo en cuenta el tiempo que perdimos. Estaban adelantando como si fuera la última vuelta, no tenía sentido".

No fue hasta el final de la cuarta vuelta cuando Bagnaia se colocó por delante de Alex Márquez y Johann Zarco, ya que sus dos compañeros de marca se llevaron al exterior en un duelo en la curva 12. Pero en ese momento ya había un hueco respecto a los de delante. "Me he quedado a 1,6 segundos de Marc Márquez, pero he conseguido recortar distancias. Mis sensaciones sobre la moto han vuelto a ser muy buenas, también estaba contento con el desgaste de los neumáticos. Pero ser sólo séptimo en un momento en el que eres tan rápido y fuerte no es bueno para nosotros. Para mañana necesito mejorar mi ritmo en las primeras vueltas para poder mantenerme al margen de estas luchas que cuestan tiempo."

Su rival por el título, Jorge Martín, recortó la distancia en la clasificación del Campeonato del Mundo a 18 puntos con su quinta victoria consecutiva al sprint (Bagnaia lleva esperando un éxito en la corta distancia desde Spielberg).

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 369 puntos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16º Augusto Fernández 67. 17º Rins 54. 18º Nakagami 50. 19º Bastianini 42. 20º Raúl Fernández 39. 21º Pedrosa 32. 22º Mir 20. 23º Pol Espargaró 12. 24º Savadori 9. 25º Folger 9. 26º Bradl 8. 27º Pirro 5. 28º Petrucci 5. 29º Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.