Pecco Bagnaia (Ducati/7e) : "Ce combat n'avait aucun sens".

Une sixième place sur la grille de départ, une septième place au sprint et une avance réduite à 18 points au classement MotoGP : le samedi de Pecco Bagnaia à Buriram ne s'est pas déroulé comme prévu, alors que ses sensations étaient bonnes.

Après le vendredi d'entraînement du GP de Thaïlande, Francesco "Pecco" Bagnaia s'extasiait sur sa force retrouvée sur les freins et ses bonnes sensations au guidon de sa GP23, raison pour laquelle le leader du championnat du monde abordait le samedi avec une grande confiance. Les résultats à la fin de la journée sont toutefois décevants.

Dès les qualifications, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour l'Italien de 26 ans. "Pour la deuxième fois du week-end, je n'avais pas un bon feeling avec un pneu", se plaignait-il. "Avec le premier pneu, j'ai poussé et j'ai fait 1:30,2 min, j'ai eu beaucoup de mal. Avec le deuxième pneu, j'ai ensuite fait 1:29,5 min. Cela rend le travail beaucoup plus difficile pour nous. Parce que tu t'attends à quelque chose que tu ne trouves pas, mais après le changement, c'est à nouveau une autre sensation... Cela n'aide pas. Nous sommes tout de même sixième sur la grille, ce n'est pas si mal, mais nous avons besoin d'un peu plus de constance à ce niveau".

De la sixième place sur la grille de départ, Bagnaia a ensuite chuté jusqu'à la neuvième place dans la phase initiale du sprint de 13 tours. Que s'est-il passé ? "J'ai un peu raté le départ et j'ai ensuite perdu beaucoup de temps, d'abord avec Zarco, puis avec la lutte entre Johann et Alex Márquez", a raconté le pilote officiel Ducati. "C'était assez inutile sur le moment, compte tenu du temps que nous avons perdu. Ils ont doublé comme si c'était le dernier tour, ça n'avait aucun sens".

Ce n'est qu'à la fin du quatrième tour que Bagnaia a ensuite devancé Alex Márquez et Johann Zarco, lorsque ses deux collègues de marque ont été portés vers l'extérieur dans le duel du virage 12. Mais à ce moment-là, un écart s'était déjà creusé entre les deux hommes. "J'étais à environ 1,6 seconde de Marc Márquez, mais j'ai réussi à combler l'écart. Mon feeling sur la moto était à nouveau aussi bon et j'étais également satisfait de l'usure des pneus. Mais terminer septième à un moment où l'on est aussi rapide et fort, ce n'est pas bon pour nous. Pour demain, je dois améliorer mon rythme dans les premiers tours afin de rester en dehors de ces combats qui font perdre du temps".

Son rival pour le titre, Jorge Martin, a réduit son retard au classement du championnat du monde à 18 points grâce à sa cinquième victoire consécutive en sprint (Bagnaia attendait un succès sur la courte distance depuis Spielberg).

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.