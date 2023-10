Pecco Bagnaia (Ducati/7°): "Questa battaglia è stata inutile".

Sesto in griglia, settimo in volata e un vantaggio in classifica MotoGP che si è ridotto a 18 punti: il sabato di Pecco Bagnaia a Buriram non è andato secondo i piani, anche se le sensazioni erano buone.

Dopo le prove del venerdì del GP di Thailandia, Francesco "Pecco" Bagnaia ha parlato della sua ritrovata forza in frenata e del buon feeling con la sua GP23, motivo per cui il leader del Campionato del Mondo si è presentato al sabato con molta fiducia. Tuttavia, i risultati alla fine della giornata sono stati sconfortanti.

Già nelle qualifiche le cose non sono andate per il verso giusto per il 26enne italiano. "Per la seconda volta in questo fine settimana non ho avuto un buon feeling con uno pneumatico", si è lamentato. "Con la prima gomma ho spinto e ho fatto 1:30.2 min, ho avuto grosse difficoltà. Poi con la seconda gomma ho fatto 1:29.5 min. Questo rende il lavoro molto più difficile per noi. Perché ti aspetti qualcosa che non trovi, ma dopo il cambio la sensazione è diversa... Questo non aiuta. Siamo ancora sesti in griglia, il che non è male, ma ci serve un po' più di costanza".

Dal sesto posto in griglia, Bagnaia è sceso fino al nono posto nelle fasi iniziali della volata di 13 giri. Cosa è successo? "Ho sbagliato un po' la partenza e poi ho perso molto tempo, prima con Zarco e poi con la lotta tra Johann e Alex Márquez", ha raccontato il pilota della Ducati. "È stato abbastanza inutile in quel momento, considerando quanto tempo abbiamo perso. Stavano sorpassando come se fosse l'ultimo giro, era inutile".

Solo alla fine del quarto giro Bagnaia è passato davanti ad Alex Márquez e Johann Zarco, mentre i suoi due compagni di marca sono stati portati all'esterno in un duello alla curva 12. Ma il distacco da questi ultimi era già notevole. Ma a quel punto il distacco dai primi era già notevole. "Ero a circa 1,6 secondi da Marc Márquez, ma sono riuscito a ridurre il distacco. Il mio feeling con la moto era di nuovo ottimo, e sono anche contento dell'usura degli pneumatici. Ma essere solo settimo in un momento in cui sei così veloce e forte non è positivo per noi. Per domani devo migliorare il mio ritmo nei primi giri, in modo da rimanere fuori da queste lotte che costano tempo".

Il suo rivale per il titolo Jorge Martin ha ridotto il divario nella classifica del Campionato del Mondo a 18 punti con la sua quinta vittoria consecutiva in volata (Bagnaia aspettava un successo sulla breve distanza da Spielberg).

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2° Martin 351. 3° Bezzecchi 297. 4° Binder 233. 4° Aleix Espargaró 190. 6° Zarco 188. 7° Viñales 170. 8° Marini 155. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 117. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.