Pecco Bagnaia (Ducati/7º): "Esta luta foi inútil".

Sexto na grelha, sétimo no sprint e uma vantagem na classificação de MotoGP que se reduziu a 18 pontos: o sábado de Pecco Bagnaia em Buriram não correu como planeado, embora as suas sensações fossem boas.

Após os treinos de sexta-feira do GP da Tailândia, Francesco "Pecco" Bagnaia elogiou a sua força redescoberta nos travões e as boas sensações na sua GP23, razão pela qual o líder do Campeonato do Mundo entrou no sábado com muita confiança. No entanto, os resultados no final do dia foram preocupantes.

Já na qualificação, as coisas não correram da melhor forma para o italiano de 26 anos. "Pela segunda vez neste fim de semana não tive uma boa sensação com um pneu", queixou-se. "Com o primeiro pneu, fiz 1:30.2 min, mas tive grandes dificuldades. Depois, com o segundo pneu, fiz 1:29,5 minutos. Isso torna o trabalho muito mais difícil para nós. Porque estamos à espera de algo que não encontramos, mas depois da mudança a sensação é diferente... Isso não ajuda. Ainda estamos em sexto lugar na grelha, o que não é muito mau, mas precisamos de um pouco mais de consistência."

De 6º na grelha de partida, Bagnaia chegou a cair para 9º na fase inicial da corrida de 13 voltas ao sprint. O que é que aconteceu? "Falhei um pouco a partida e perdi muito tempo depois disso - primeiro com o Zarco e depois com a luta entre o Johann e o Alex Márquez," contou o piloto da Ducati. "Foi muito inútil naquele momento, considerando o tempo que perdemos. Eles estavam a ultrapassar como se fosse a última volta, não fazia sentido."

Foi só no final da quarta volta que Bagnaia passou para a frente de Alex Márquez e Johann Zarco, quando os seus dois companheiros de marca foram levados para o exterior num duelo na curva 12. Mas já havia uma diferença para os da frente nessa altura. "Estava a cerca de 1,6 segundos de Marc Márquez, mas consegui reduzir a diferença. As minhas sensações com a moto estavam novamente muito boas, também fiquei contente com o desgaste dos pneus. Mas ser apenas sétimo numa altura em que estamos tão rápidos e fortes não é bom para nós. Para amanhã preciso de melhorar o meu ritmo nas primeiras voltas para poder ficar fora destas lutas que custam tempo."

O seu rival pelo título Jorge Martin reduziu a diferença na classificação do Campeonato do Mundo para 18 pontos com a sua quinta vitória consecutiva no sprint (Bagnaia tem estado à espera de um sucesso na curta distância desde Spielberg).

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.