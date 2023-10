Fabio Quartararo (10º): Faltan metros preciosos

Fabio Quartararo ha finalizado 11º en la carrera sprint de MotoGP disputada este sábado en Buriram, perdiendo la estela del ganador Jorge Martín (Pramac Ducati). El excampeón del mundo francés perdió los puntos del campeonato del mundo por dos segundos con la Yamaha M1.

Quartararo había salido desde la 10ª posición de la fila 4. "No he podido adelantar y es la misma historia desde hace mucho tiempo", analizó Fabio. "Cuando ruedo solo en los entrenamientos sabemos exactamente lo que es posible, ¡ahí es cuando podemos montar nuestras líneas y ser realmente rápidos!".

La carrera trae luego los problemas: "En cuanto estamos en carrera todo cambia. Al principio rodaba con Pecco, Alex y Joan. Luego el estilo de conducción es tan diferente que no puedo hacer nada".

"Así fue al final, no estaba perdido de alguna manera en el pelotón, simplemente no podía adelantar. Siempre estoy demasiado lejos para poder adelantar. Mis tiempos por vuelta son los que esperaba. La diferencia es exactamente la misma. En la clasificación rodaba detrás de Jorge Martín. Nunca estuve tan al límite. Sólo nos faltan unos 0,4 segundos, así que estamos alrededor de P10, ahí es exactamente donde estamos".

"Tampoco esperaba que los demás mejoraran así", suspiró Fabio. El francés reiteró: "¡Nuestra velocidad es increíble cuando estamos solos! Pero incluso Honda lleva entonces el estilo de los demás en el pelotón. Pero no podemos mantener el ritmo antes de los pasos importantes. En los puntos de adelantamiento, siempre estoy entre cinco y diez metros por detrás del piloto que va delante. Casi me caigo varias veces antes de la última curva cuando quería intentarlo".

Perspectivas para el domingo en cuanto a la elección de neumáticos: "No tenemos mucho que perder. Si hay alguna posibilidad, utilizaré el neumático medio en las 26 vueltas de carrera. También probaremos el neumático duro trasero en el warm up de la mañana, pero creo que si el rendimiento es sólo ligeramente diferente en la salida, me decantaré por el medio."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.