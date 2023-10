Fabio Quartararo (10e) : Il manque de précieux mètres

La star Yamaha Fabio Quartararo a décrit sa situation difficile en situation de course après sa 11ème place au sprint de Buriram et a loué la vitesse de la Yamaha lorsqu'il peut rouler seul.

Fabio Quartararo s'est classé 11e de la course de sprint du MotoGP, samedi à Buriram, et a perdu du terrain sur le vainqueur Jorge Martin (Pramac Ducati). L'ex-champion du monde français est passé à deux secondes des points du championnat du monde sur sa Yamaha M1.

Quartararo s'était élancé de la 10e place sur la grille de départ depuis la quatrième ligne. "Je n'ai tout simplement pas pu dépasser et c'est la même histoire - depuis un bon moment déjà", analysait Fabio. "Quand je roule seul à l'entraînement, nous savons exactement ce qui est possible, nous pouvons alors suivre nos lignes et être vraiment rapides !"

La course apporte ensuite son lot de problèmes : "Dès que nous sommes en course, tout change. Au début, je roulais avec Pecco, Alex et Joan. Le style de conduite est alors tellement différent que je ne peux tout simplement rien faire".

"A la fin, je n'étais pas perdu dans le peloton, je ne pouvais tout simplement pas le dépasser. Je suis toujours trop loin pour pouvoir doubler. Mes temps au tour sont ceux que j'attendais. L'écart est exactement le même. J'ai roulé derrière Jorge Martin lors des qualifications. Je n'ai jamais été aussi à la limite. Il nous manque simplement environ 0,4 seconde - nous sommes donc autour de la P10 - c'est exactement là où nous sommes".

"Je ne m'attendais pas non plus à ce que les autres progressent autant", soupirait Fabio. Le Français confirme : "Notre vitesse est incroyable quand nous sommes seuls ! Mais même Honda adopte alors le style des autres dans le peloton. Mais nous n'arrivons pas à les suivre avant les passages importants. Il me manque toujours cinq à dix mètres sur la voiture de devant aux points de dépassement. Avant le dernier virage, j'ai failli tomber plusieurs fois en essayant".

Les perspectives pour dimanche en ce qui concerne le choix des pneus : "Nous n'avons pas grand-chose à perdre. S'il y a une possibilité, j'utiliserai le pneu médium dans la course de 26 tours. Certes, nous essaierons aussi le pneu arrière dur lors du warm-up du matin, mais je pense que si la performance n'est que légèrement différente au départ, je partirai avec le médium".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.