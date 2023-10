Fabio Quartararo (10°): Mancano metri preziosi

Fabio Quartararo si è classificato 11° nella gara sprint della MotoGP a Buriram sabato, perdendo la vittoria contro Jorge Martin (Pramac Ducati). Il francese ex campione del mondo ha perso punti per il campionato mondiale per due secondi in sella alla Yamaha M1.

Quartararo era partito dal 10° posto in quarta fila. "Non sono riuscito a sorpassare ed è sempre la stessa storia, da molto tempo", ha analizzato Fabio. "Quando giro da solo in prova sappiamo esattamente cosa è possibile fare, è in quel momento che possiamo fare le nostre linee ed essere davvero veloci!".

La gara poi porta i problemi: "Quando siamo in gara tutto cambia. All'inizio guidavo insieme a Pecco, Alex e Joan. Lo stile di guida è così diverso che non riesco a fare nulla".

"È stato così anche alla fine, non mi sono perso nel gruppo, ma non sono riuscito a sorpassare. Sono sempre troppo lontano per poter sorpassare. I miei tempi sul giro sono quelli che mi aspettavo. Il distacco è esattamente lo stesso. In qualifica ero dietro a Jorge Martin. Non sono mai stato così al limite. Ci mancano solo 0,4 secondi, quindi siamo intorno alla P10, esattamente dove siamo".

"Non mi aspettavo che anche gli altri migliorassero così", ha sospirato Fabio. Il francese ha ribadito: "La nostra velocità è incredibile quando siamo da soli! Ma anche Honda poi cavalca lo stile degli altri nel gruppo. Ma non riusciamo a tenere il passo prima dei passaggi importanti. Nei punti di sorpasso, sono sempre a cinque-dieci metri dal pilota davanti. Ho rischiato di cadere diverse volte prima dell'ultima curva quando volevo provarci".

Le prospettive per domenica in termini di scelta degli pneumatici: "Non abbiamo molto da perdere. Se ci sarà la possibilità, userò la gomma media nei 26 giri di gara. Proveremo anche la gomma posteriore dura nel warm-up del mattino, ma credo che se le prestazioni saranno solo leggermente diverse in partenza, opterò per la media".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.