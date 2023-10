Fabio Quartararo (10º): Faltam metros preciosos

Fabio Quartararo terminou em 11º na corrida de MotoGP em Buriram, no sábado, perdendo para o vencedor Jorge Martin (Pramac Ducati). O ex-campeão do mundo francês perdeu os pontos do Campeonato do Mundo por dois segundos com a Yamaha M1.

Quartararo partiu de 10º na linha 4. "Não consegui ultrapassar e é a mesma história - tem sido assim há muito tempo", analisou Fabio. "Quando ando sozinho nos treinos sabemos exatamente o que é possível, é aí que podemos seguir as nossas linhas e ser muito rápidos!"

A corrida traz então os problemas: "Assim que entramos na corrida tudo muda. No início, estava a correr com o Pecco, o Alex e o Joan. Depois, o estilo de condução é tão diferente que não consigo fazer nada."

"Foi assim no final, não estava de alguma forma perdido no grupo, apenas não conseguia ultrapassar. Estou sempre demasiado longe para conseguir ultrapassar. Os meus tempos por volta são os que eu esperava. A diferença é exatamente a mesma. Eu estava atrás do Jorge Martin na qualificação. Nunca estive assim no limite. Faltam-nos apenas cerca de 0,4 segundos, por isso estamos à volta do P10, que é exatamente onde estamos."

"Também não estava à espera que os outros melhorassem assim", suspirou Fabio. O francês reiterou: "A nossa velocidade é incrível quando estamos sozinhos! Mas mesmo a Honda, nessa altura, segue o estilo dos outros no grupo. Mas não conseguimos manter o ritmo antes das passagens importantes. Nos pontos de ultrapassagem, estou sempre cinco a dez metros atrás do piloto da frente. Quase me despistei várias vezes antes da última curva quando queria tentar".

As perspectivas para domingo em termos de escolha de pneus: "Não temos muito a perder. Se houver possibilidade, vou usar o pneu médio na corrida de 26 voltas. Também vamos experimentar o pneu traseiro duro no warm-up da manhã, mas acho que se o desempenho for apenas ligeiramente diferente no início, vou optar pelo médio."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.