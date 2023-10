Marco Bezzecchi (6º): Los males del joven Marco

En el mejor de los casos, a día de hoy, sábado, aún quedan un máximo de 136 puntos por adjudicar en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2023, y esa es precisamente la diferencia actual entre Brad Binder y el líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Pero para el piloto del Mooney-VR46-Ducati Marco Bezzecchi (24), considerado durante mucho tiempo como un firme aspirante al título pero que luego se vio retrasado por diversos incidentes, muchos de los cuales no fueron obra suya, la diferencia de 72 puntos respecto a Bagnaia se está convirtiendo cada vez más en una hipoteca.

En consecuencia, "Bez" también comentó su resultado en la carrera al sprint tras su sexto puesto en el Circuito Internacional de Chang. Se le preguntó qué necesitaría para lograr un resultado similar al de su compañero de equipo Luca Marini, tercer clasificado. "Muy sencillo. Un hombro bueno y sano. A partir de la quinta vuelta me dolía mucho y no tenía fuerzas. Era una agonía".

La base habría sido óptima, señaló Bezzecchi fst. "Mi moto estaba bien puesta a punto y funcionaba perfectamente. Pero justo después de la salida desde la posición 4 fui empujado hacia el exterior por Brad Binder. No quiero quejarme. En su lugar yo habría hecho lo mismo. Luego Marc Márquez me adelantó. No pude contraatacar porque mi neumático delantero también se estaba degradando mucho".

Sin duda, el calor tailandés tampoco ayudó a su maltrecho estado físico. "En absoluto. Pero las altas temperaturas también son un problema técnico. Si te quedas en el rebufo, los neumáticos delanteros se sobrecalientan inmediatamente. Así que nunca debes quedarte ahí, sino adelantar inmediatamente".

Es más fácil decirlo que hacerlo. "Aunque suene un poco extraño, soy un poco más optimista para la carrera del domingo. El planteamiento en el sprint es mucho más agresivo. Espero poder gestionar mi potencia un poco mejor entonces y también poder recuperarme un poco para mañana", espera el nueve veces ganador del GP.

Cabe señalar que el piloto de la VR46 Academy, que se rompió la clavícula durante los entrenamientos de flat-track en el Rossi Ranch de Tavullia el 7 de octubre, terminó justo por delante del líder del Campeonato del Mundo, Pecco Bagnaia, a pesar de sus problemas.

Es de suponer, por tanto, que el ambiente en el equipo oficial Ducati-Lenovo no era especialmente halagüeño.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.