Marco Bezzecchi (6e) : Les souffrances du jeune Marco

Certes, dans le meilleur des cas, il ne reste plus que 136 points à attribuer au championnat du monde MotoGP 2023, soit l'écart actuel entre Brad Binder et Pecco Bagnaia, le leader du championnat. Mais pour le pilote Mooney-VR46-Ducati Marco Bezzecchi (24 ans), longtemps considéré comme un prétendant au titre, puis retardé par divers incidents dont il n'est souvent pas responsable, le retard de 72 points sur Bagnaia devient de plus en plus une hypothèque.

Après sa sixième place sur le circuit international de Chang, "Bez" s'est montré déprimé par rapport à son résultat dans la course de sprint. On lui a demandé ce qu'il lui faudrait pour obtenir un résultat similaire à celui de son coéquipier Luca Marini, classé troisième. "C'est très simple. Une bonne épaule en bonne santé. À partir du cinquième tour, j'ai ressenti de fortes douleurs et je n'avais plus de force. C'était une torture".

La base aurait été optimale, a constaté Bezzecchi. "Ma moto était bien réglée et a parfaitement fonctionné. Mais dès le départ de la quatrième position, j'ai été poussé vers l'extérieur par Brad Binder. Je ne veux pas me plaindre. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Ensuite, Marc Marquez m'a aussi dépassé. Je n'ai pas pu me défendre car mon pneu avant s'est lui aussi fortement dégradé".

La chaleur thaïlandaise n'a sans doute pas non plus aidé sa condition physique, qui a été très endommagée. "Absolument pas. Mais les températures élevées sont aussi un problème technique. Si l'on reste dans le sillage du vent, le pneu avant surchauffe immédiatement. Il ne faut donc jamais y rester, mais dépasser immédiatement".

Plus facile à dire qu'à faire. "Même si cela peut paraître un peu bizarre, je suis un peu plus optimiste pour la course de dimanche. L'approche du sprint est beaucoup plus agressive. J'espère que je pourrai alors gérer un peu mieux ma force et que je pourrai aussi récupérer un peu pour demain", espère le neuf fois vainqueur du GP.

On peut noter que le pilote de la VR46 Academy, qui s'est cassé la clavicule le 7 octobre lors de l'entraînement sur piste plate au Ranch Rossi à Tavullia, a tout de même terminé juste devant le leader du championnat Pecco Bagnaia, malgré ses problèmes.

On peut imaginer que l'ambiance au sein de l'équipe d'usine Ducati-Lenovo n'était donc pas non plus particulièrement rose.

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.