Marco Bezzecchi (6°): I guai del giovane Marco

La sprint di Buriram è stata un tormento per l'attuale bronzo mondiale. Con un forte dolore alla spalla, ha salvato quattro punti, ma nella lotta per il titolo mondiale è ora in ritardo quasi irrimediabile.

Nella migliore delle ipotesi, ad oggi, sabato, ci sono ancora un massimo di 136 punti da assegnare nel Campionato del Mondo MotoGP 2023 - ed è proprio questo il distacco attuale tra Brad Binder e il leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia. Ma per il pilota del team Mooney-VR46-Ducati Marco Bezzecchi (24), a lungo considerato uno dei pretendenti al titolo ma poi frenato da vari incidenti, molti dei quali non imputabili a lui, i 72 punti di distacco da Bagnaia stanno diventando sempre più un'ipoteca.

Di conseguenza, "Bez" ha commentato anche il suo risultato nella gara sprint dopo il sesto posto al Chang International Circuit. Gli è stato chiesto di cosa avrebbe bisogno per ottenere un risultato simile a quello del suo compagno di squadra Luca Marini, terzo classificato. "Molto semplice. Una spalla buona e sana. Dal quinto giro in poi avevo molto dolore e nessuna forza. È stata un'agonia".

La base sarebbe stata ottimale, ha osservato Bezzecchi. "La mia moto era ben impostata e funzionava perfettamente. Ma subito dopo la partenza dalla posizione 4 sono stato spinto all'esterno da Brad Binder. Non voglio lamentarmi. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Poi Marc Marquez mi ha superato. Non ho potuto reagire perché anche il mio pneumatico anteriore si stava degradando molto".

Il caldo thailandese non ha certo aiutato le sue condizioni fisiche. "Assolutamente no. Ma le temperature elevate sono anche un problema tecnico. Se si rimane in scia, le gomme anteriori si surriscaldano immediatamente. Quindi non bisogna mai rimanere lì, ma sorpassare immediatamente".

Più facile a dirsi che a farsi. "Anche se sembra un po' strano, sono un po' più ottimista per la gara di domenica. L'approccio in volata è molto più aggressivo. Spero di riuscire a gestire meglio la mia potenza e di recuperare un po' per domani", spera il nove volte vincitore del GP.

Si può notare che il pilota della VR46 Academy, che si è rotto la clavicola durante le prove di flat track al Rossi Ranch di Tavullia il 7 ottobre, nonostante i suoi problemi è arrivato davanti al leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia.

L'umore del team Ducati-Lenovo non era quindi particolarmente roseo.

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.