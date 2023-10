Marco Bezzecchi (6º): Os problemas do jovem Marco

O sprint de Buriram foi um tormento para o atual medalha de bronze do Campeonato do Mundo. Com fortes dores no ombro, salvou quatro pontos, mas na luta pelo título de campeão do mundo está agora a ficar quase irremediavelmente para trás.

Na melhor das hipóteses, a partir de hoje, sábado, ainda há um máximo de 136 pontos para serem atribuídos no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 - e essa é precisamente a diferença atual entre Brad Binder e o líder do campeonato mundial Pecco Bagnaia. Mas para o piloto da Mooney-VR46-Ducati, Marco Bezzecchi (24), há muito considerado um dos grandes candidatos ao título, mas que acabou por ser prejudicado por vários incidentes, muitos dos quais não foram da sua responsabilidade, a diferença de 72 pontos para Bagnaia está a tornar-se cada vez mais hipotética.

Deprimido, "Bez" também comentou o seu resultado na corrida de sprint após o sexto lugar no Circuito Internacional de Chang. O que lhe faltava para conseguir um resultado semelhante ao do seu companheiro de equipa Luca Marini, terceiro classificado, foi-lhe perguntado. "Muito simples. Um ombro bom e saudável. A partir da quinta volta tive muitas dores e não tinha forças. Foi uma agonia."

A base teria sido óptima, observou Bezzecchi no início. "A minha mota estava bem montada e funcionava perfeitamente. Mas logo após a partida da posição 4 fui empurrado para o exterior pelo Brad Binder. Não me quero queixar. No lugar dele eu teria feito o mesmo. Depois o Marc Marquez ultrapassou-me. Não consegui ripostar porque o meu pneu da frente também estava a degradar-se muito."

O calor tailandês também não ajudou em nada a sua condição física. "De certeza que não. Mas as temperaturas quentes também são um problema técnico. Se ficarmos no slipstream, os pneus dianteiros sobreaquecem imediatamente. Por isso, nunca se deve ficar lá, mas sim ultrapassar imediatamente."

É mais fácil falar do que fazer. "Mesmo que pareça um pouco estranho, estou um pouco mais otimista para a corrida de domingo. A abordagem ao sprint é muito mais agressiva. Espero conseguir gerir um pouco melhor a minha potência e também recuperar um pouco para amanhã", espera o nove vezes vencedor de GP.

Note-se que o piloto da VR46 Academy, que partiu a clavícula durante os treinos de pista plana no Rancho Rossi em Tavullia, a 7 de outubro, ainda terminou à frente do líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, apesar dos seus problemas.

É possível que o ambiente na equipa de fábrica da Ducati-Lenovo não seja particularmente animador.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.