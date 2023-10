Fabio Di Giannantonio: "La carrera del GP será sin duda mejor".

Naturalmente, Fabio Di Giannantonio (25) viajó al Circuito Internacional Chang de Buriram con la moral por las nubes tras su tercer puesto en Phillip Island. En esta pista, inaugurada en 2014, quería continuar con las buenas actuaciones de las últimas carreras y situarse en una buena posición para la vacante que queda como sucesor de Marc Márquez en el equipo oficial Repsol Honda.

Sin embargo, "Diggia" no tuvo el éxito deseado en los entrenamientos, se quedó fuera de la Q2 y salió 13º. "Todo ha estado ultra ajustado. Pero la posición de salida ya era un problema en el sprint. Cuando sales tan atrás, la gestión de los neumáticos es especialmente importante. Detrás de tantos pilotos, los neumáticos se sobrecalientan enormemente rápido con estas altas temperaturas, y controlar la presión de los neumáticos se convierte en un gran problema."

A pesar de todo, el romano consideró que tendría una buena salida en el sprint. "Tuve una sensación positiva. También en los entrenamientos. Y las primeras vueltas me sentí bien. Pero en algún momento me volví cada vez más lento. Aunque la moto seguía funcionando, entré en boxes. No tenía sentido arrastrarme así por la pista".

El análisis en el box de Gresini tras el abandono en la vuelta 9 no se hizo esperar: el embrague de la Desmosedici GP 22 había abandonado.

Pero el tres veces ganador del GP de las categorías pequeñas está convencido de que, a pesar de todo, demostrará su buen estado de forma en otra carrera competitiva en la carrera principal del domingo. "Me siento muy bien preparado. En los entrenamientos nos hemos centrado mucho en la puesta a punto para la carrera. Empezaré con el neumático más duro", reveló su elección entre los dos compuestos de neumáticos traseros disponibles en la gama ofrecida por el proveedor Michelin.

"Estoy seguro de que algunos de los pilotos que me preceden elegirán la goma más blanda. Debido a estas diferentes estrategias de neumáticos, será sin duda una carrera disputada y emocionante hasta el final", el actual duodécimo del Campeonato del Mundo evocó recuerdos de la carrera de hace una semana, en la que Jorge Martín tuvo que pagar amargamente su póquer de neumáticos en la última vuelta, como es bien sabido.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 369 puntos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16º Augusto Fernández 67. 17º Rins 54. 18º Nakagami 50. 19º Bastianini 42. 20º Raúl Fernández 39. 21º Pedrosa 32. 22º Mir 20. 23º Pol Espargaró 12. 24º Savadori 9. 25º Folger 9. 26º Bradl 8. 27º Pirro 5. 28º Petrucci 5. 29º Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.